我研究团队揭示肿瘤患者易贫血之谜

为何肿瘤患者易伴发贫血？为何合并贫血的肿瘤患者免疫治疗获益尤其不佳？6月14日，最新一期国际顶尖肿瘤学杂志《肿瘤细胞》以封面文章形式全文发表了陆军军医大学新桥医院肿瘤科朱波教授团队的最新研究成果——“肿瘤诱导的红系来源髓系细胞介导免疫抑制及限制抗PD-1/PD-L1抗体治疗疗效”。该研究首次发现并揭示在肿瘤“挟持”下，存在独特的红系转向髓系细胞发育的造血模式。这一发现对于肿瘤患者贫血的治疗策略调整、免疫治疗优势人群的筛选，以及发展新型的免疫治疗联合策略具有重要价值。

传统理论认为，造血细胞的命运在很早即被确定，即一种造血前体细胞只能发育为红细胞、淋巴细胞及髓系细胞中的一种。朱波介绍，该团队发现已经进入红系发育轨迹的红系前体细胞，会在肿瘤“挟持”下转向髓系谱系发育，不仅导致贫血的发生，而且成为机体免疫抑制细胞的重要产生源头。这一模式显著区别于正常造血模式。

以往对于肿瘤合并贫血患者在进行以αPD-1/αPD-L1抗体为代表的免疫检查点抑制剂（ICI）类药物治疗（以下简称ICI治疗）后效果不佳，临床解释停留在“一般情况不佳、骨髓储备不足、治疗耐受性差”等经验推断上。该研究揭示了一种全新的肿瘤“挟持”下红系前体细胞转向髓系分化的造血发育模式，不仅解释了贫血患者ICI治疗后获益尤其不佳的临床现象，提出了肿瘤局部红系来源髓系细胞浸润数量以及贫血程度作为ICI疗效预测标志物的新理念，同时也为开发靶向肿瘤相关髓系细胞的免疫治疗联合策略提供了新思路。

《肿瘤细胞》上发表的同行评述论文指出，这些发现对于开发恢复癌症患者的T细胞抗瘤免疫、进而协同免疫治疗策略非常重要。