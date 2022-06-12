北京新增本土新冠肺炎确诊病例34例和无症状感染者31例

中新网6月12日电 据北京市卫生健康委员会官方微博消息，6月11日0时至24时，新增34例本土确诊病例(含1例无症状感染者转确诊病例)和31例无症状感染者，无新增疑似病例；无新增境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。治愈出院24例。

确诊病例1：现住东城区东营房九条小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为确诊病例。

确诊病例2：现住东城区王家园胡同，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为确诊病例。

确诊病例3：现住西城区双柳树头条，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为确诊病例。

确诊病例4：现住西城区新街口西里三区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为确诊病例。

确诊病例5：现住朝阳区石佛营东里105号院，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为确诊病例。

确诊病例6：现住朝阳区万庭公寓，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为确诊病例。

确诊病例7：现住朝阳区东旭新村，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为确诊病例。

确诊病例8：现住朝阳区光华里社区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为确诊病例。

确诊病例9：现住朝阳区金泽家园，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为确诊病例。

确诊病例10：现住朝阳区小武基村，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为确诊病例。

确诊病例11：现住朝阳区姚家园东里，天堂超市酒吧(工体西路6号)工作人员，6月11日诊断为确诊病例。

确诊病例12：现住朝阳区轻遇home(服仓店)，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为确诊病例。

确诊病例13：现住丰台区南木樨园，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为确诊病例。

确诊病例14：现住丰台区玉林东里二区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为确诊病例。

确诊病例15：现住丰台区芳城园一区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为确诊病例。

确诊病例16：现住门头沟区大峪街道剧场东街，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为确诊病例。

确诊病例17：现住门头沟区增产路32号院，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月11日诊断为确诊病例。

确诊病例18：现住通州区杨秀店村，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为确诊病例。

确诊病例19：现住通州区中仓小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为确诊病例。

确诊病例20：现住通州区运河明珠家园小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为确诊病例。

确诊病例21：现住经开区听涛雅苑小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为确诊病例。

确诊病例22：现住朝阳区东大桥斜街2号楼，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为确诊病例。

确诊病例23：现住朝阳区奶东村，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为确诊病例。

确诊病例24：现住朝阳区华纺易城西区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为确诊病例。

确诊病例25：现住朝阳区三里屯SOHO喆啡酒店，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为确诊病例。

确诊病例26：现住朝阳区关东店北街6号楼，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月11日诊断为确诊病例。

确诊病例27：现住朝阳区普乐门公寓，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月11日诊断为确诊病例。

确诊病例28：现住朝阳区速8精选酒店(春秀路店)，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月11日诊断为确诊病例。

确诊病例29：现住海淀区万泉庄北社区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为确诊病例。

确诊病例30：现住丰台区高庄28号，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为确诊病例。

确诊病例31：现住丰台区芳城园三区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为确诊病例。

确诊病例32：现住大兴区瑞海家园二区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为确诊病例。

确诊病例33：现住经开区国际e庄小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为确诊病例。

无症状感染者1、21：现住西城区平安里西大街14号，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者2：现住西城区银锭桥胡同，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者3：现住朝阳区兴隆家园北区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者4：现住朝阳区咸宁侯村电子城新媒体创新产业园乐乎公寓，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者5：现住朝阳区涛子公寓，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者6：现住朝阳区酒仙桥中路十号，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者7：现住朝阳区炫特嘉园小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者8：现住朝阳区泓鑫家园小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者9：现住朝阳区团结湖南里，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者10、26：现住朝阳区农丰里小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者11：现住朝阳区金台北街小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者12：现住朝阳区劲松街道五区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者13：现住朝阳区安歆公寓，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者14：现住朝阳区慈云寺小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者15：现住朝阳区水南庄，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者16：现住朝阳区下甸小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者17：现住海淀区北三环西路11号院，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者18：现住通州区李老新村，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者19、31：现住昌平区水屯村，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者20：现住大兴区建新庄村，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者22、23：现住朝阳区东大桥斜街2号楼，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者24：现住朝阳区光华欣居小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者25：现住朝阳区华纺易城西区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者27：现住朝阳区三里屯南42号楼，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者28：现住朝阳区三源里南小街小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者29：现住门头沟区九龙东苑七号地，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月11日诊断为无症状感染者。

无症状感染者30：现住房山区朱岗子村，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月11日诊断为无症状感染者。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。