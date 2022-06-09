感染HPV一定会得宫颈癌？警惕这三个误区

宫颈癌是女性常见的恶性肿瘤之一。目前，我国宫颈癌发病率逐年上升，且呈年轻化趋势。

“宫颈癌是发生在宫颈上的恶性肿瘤，是目前我国女性生殖道肿瘤中发病率较高的恶性肿瘤之一。”华中科技大学同济医学院附属同济医院妇科肿瘤科主任医师陈刚在接受人民网记者采访时介绍，宫颈癌是唯一一个病因明确的妇科恶性肿瘤，绝大部分宫颈癌的发病与高危型人乳头瘤病毒（HPV）持续感染有关。

陈刚表示，HPV最常见的感染途径是性传播。多数情况下，人体免疫系统可以清除HPV感染，只有少数持续感染高危型HPV的女性，才会逐渐进展到宫颈癌前病变，进而发展为宫颈癌。宫颈癌前病变和癌变如能早期发现，可达到痊愈的目标。如发展到晚期，出现肿瘤扩散，则需采取手术、放疗和化疗等综合性的措施进行治疗。

目前，仍有不少女性对宫颈癌的认识存在误区。陈刚提示，以下误区一定要避开。

误区一：宫颈糜烂会导致宫颈癌

宫颈糜烂与宫颈癌的发生没有直接关系。目前已经明确，宫颈糜烂并不是慢性宫颈炎的诊断术语，只是一个临床征象，可以是生理性改变，也可以是病理性疾病导致。生理性糜烂称之为宫颈柱状上皮异位，多见于青春期、生育期及雌激素分泌比较旺盛的女性等。病理性糜烂则可能是子宫颈上皮内病变，或者早期宫颈癌的表现，需要及时就医，由专业医生进行诊断并做相应处理。

误区二：感染HPV就一定会得宫颈癌

感染HPV并不代表一定会得宫颈癌，80％的女性在一生中都感染过HPV。感染HPV后，大部分女性的免疫系统可以在1年内清除感染的HPV，只有少数持续感染高危型HPV的女性，才有可能引起宫颈癌前病变。癌前病变中的一小部分患者可进一步发展到不可逆转的宫颈浸润癌，而这个演变过程可持续5~10年。高危型HPV感染只预示发病的风险，患癌几率增大，并不等同于一定患宫颈癌。在此过程中，只要定期复查，及时发现癌前病变，并适当干预，就不会发展为宫颈癌。

误区三：所有的HPV型别都会导致宫颈癌

感染HPV的女性是否会进展到宫颈上皮内瘤变和宫颈癌，与其感染HPV的型别有很大关系。HPV按致病危险程度分为高危型和低危型，其中高危型引起宫颈病变的风险更高。

“宫颈癌是一种可以预防的肿瘤，定期做好宫颈癌筛查至关重要。”陈刚表示，适龄女性接种HPV预防性疫苗可有效降低HPV感染风险，进而降低宫颈癌的发生。同时，加强锻炼，提高身体抵抗力也是有效预防宫颈癌的措施。

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