三八妇女节：关爱女性健康 向宫颈癌说“不”！

今天是“三八”国际劳动妇女节。这是一个属于女性的节日，每个女性都希望自己永葆青春靓丽，但是如果没有健康的身体，何谈青春靓丽？宫颈癌是危害女性健康的恶性肿瘤。女性一旦得了宫颈癌，生活质量、健康状况将受到严重威胁。什么是宫颈癌？又该如何预防？人民网记者就此采访了郑州大学第三附属医院妇科主任李红雨。

“宫颈癌是发生在子宫阴道部及宫颈管的恶性肿瘤。”李红雨医生介绍，宫颈癌是最常见的妇科肿瘤之一，起源于子宫颈上皮内瘤变，主要是高危型人乳头瘤病毒（HPV）持续感染所致。

李红雨医生表示，早期宫颈癌可能不会有任何端倪，但平时可以通过以下信号提高警惕。

信号一：异常阴道流血。早期患者可能为接触性出血，可发生在性生活或妇科检查后；年轻患者还可表现为经期延长，经量增多；老年患者常为绝经后不规则流血。

信号二：阴道分泌物增多。部分患者表现为白带增多，后来多伴有气味和颜色的变化。根据病灶的累积范围出现不同的继发症状。

信号三：阴道流出液体。部分患者会出现阴道排液，液体多表现为白色或血色，或稀薄如水样，或像米泔样，或有腥臭味道。

“对于每位女性而言，宫颈癌的提前筛查和预防百利而无一弊。”李红雨医生说，预防宫颈癌主要分为三级。一级预防，主要指接种HPV预防性疫苗。同时，要注意高危因素的预防，比如固定性伴侣、使用安全套、戒烟、提高免疫力等。二级预防，主要是定期筛查。TCT联合HPV检测敏感性高、方便快捷，是十分理想的筛查方法。有3年以上性生活史的女性要常规做宫颈癌筛查。即使已接种过HPV预防性疫苗，仍需定期进行宫颈癌筛查。三级预防，即宫颈癌前病变的治疗。在这个阶段，主要目标是尽量降低癌前病变转变为宫颈癌的可能。综合进行一、二、三级预防有助于降低宫颈癌的发病率和死亡率。