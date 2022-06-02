播出预告：关注肾健康，坚筑慢病管理康复网

慢性肾脏病（CKD）及其并发症严重影响患者身体健康和生活质量，一旦进展到疾病末期，即终末期肾脏病（俗称“尿毒症”），肾脏损害严重、肾功能恶化，患者需要进行肾脏替代治疗，会对患者生命质量带来严重损害。因此对于慢性肾脏病患者而言，如何正确地认识疾病及其常见并发症，做好疾病的康复管理就尤为重要。

6月6日19：00至20：00，上海长征医院肾脏病科主任毛志国、浙江省人民医院肾脏病科主任杨剑辉将做客“人民好医生”客户端，为公众普及肾病相关知识，讲解慢性肾脏病患者自我管理的重点，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

毛志国，主任医师，教授，博士生导师。上海长征医院肾脏病科、解放军肾脏病研究所主任，中国医师协会毕业后医学教育信息化工作委员会副主委，上海市中西医结合学会血液净化专委会副主委。

杨剑辉，主任医师，教授，研究生导师。1985年毕业于第二军医大学医疗系，历任济南军区总医院肾内科副主任、副主任医师，美国华盛顿大学医学院博士后研究员，济南军区肾内科中心主任、主任医师，浙江省人民医院肾内二科主任。

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