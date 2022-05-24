播出预告：警惕误区，实现慢性肾脏病规范化管理

近年来，随着高血压、糖尿病、肥胖等疾病发病率的不断攀升及人口老龄化的影响，我国慢性肾脏病发病率呈现逐渐上升趋势。有些患者盲目进行“食补”、听信偏方，从而陷入疾病管理误区，导致慢性肾脏病持续进展，且可能引发一系列并发症，威胁患者的生命健康。

5月25日19:00，“人民好医生”客户端将邀请中日友好医院肾内科主任医师、北京中西医结合学会肾脏病分会副主任委员杨彦芳做客演播室，就“警惕误区，实现慢性肾脏病规范化管理”话题与公众进行分享，欢迎届时收看。

专家介绍

杨彦芳，中日友好医院肾内科主任医师，医学博士，北京中西医结合学会肾脏病分会副主任委员，中华医学会老年病分会肾病组委员，北京保护健康协会肾脏健康专业委员会副主任委员，北京市中医药学会肾脏病分会副主任委员，国家食品药品监督管理局专家组成员。

从事中西医肾脏病临床、教学及实验研究近30余年，擅长肾小球病、肾血管病与肾小管间质性疾病的诊断与中西医治疗。在IgA肾病、膜性肾病及慢性肾功能不全的诊断与治疗方面积累了较为丰富的临床经验。近几年来致力于代谢性肾脏病（糖尿病肾病、高血压肾损害、高尿酸肾病、肥胖相关性肾病）的中西医治疗。发表论文30余篇。

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