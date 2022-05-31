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中疾控调查：2021年大学生吸烟率为7.8% 使用过电子烟比例为10.1%

2022年05月31日14:43 来源：人民网

不同学校类型、分性别大学生现在吸烟率。制表：孙红丽

人民网北京5月31日电 （记者孙红丽）据中国疾控中心微信公众号消息，2021年，中国疾控中心组织完成了首次全国大学生烟草流行调查。2021年中国大学生烟草流行调查覆盖全国31个省（区、市），共计完成个人问卷124119份。

调查结果显示，我国大学生现在吸烟率为7.8%，男生（15.0%）高于女生（1.1%）；听说过电子烟的比例为90.3%、使用过电子烟的比例为10.1%、现在使用电子烟的比例为2.5%。

现在吸烟的大学生中，52.5%打算在未来12个月内戒烟，31.2%打算在未来1个月内戒烟，33.0%的现在吸烟大学生在过去12个月内尝试过戒烟。

购买卷烟的花费方面，50.0%的大学生吸烟者购买1盒卷烟的花费超过16元，高于2018年成人水平（9.9元）。

另外，大学生对吸烟危害的认知较高，但仅有21.6%的大学生认为低焦油卷烟和一般卷烟的危害差不多，对低焦油卷烟的正确认知比例偏低。

大学生认为吸烟会引起疾病的知晓率。制表：孙红丽

大学生认为二手烟会引起疾病的知晓率。制表：孙红丽

 

(责编：孙红丽、吕骞)


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