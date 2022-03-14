禁止非烟草口味电子烟迈出严监管重要步伐

3月11日，国家烟草专卖局发布《电子烟管理办法》5月1日正式实施，除了严格准入，企业上市也要经过烟草专卖部门同意。国家烟草专卖局同日发布《电子烟》国家标准（二次征求意见稿）公开征求意见，其中一个重要内容是，电子烟雾化物设计不应对未成年人产生诱导性，不应使产品特征风味呈现除烟草外的其他风味。上述规定可以概括为禁止非烟草口味的电子烟，虽然不是全面禁止电子烟，但也是前进了一大步，并且抓住了电子烟危害健康和生命的要害问题。

电子烟常常被电子烟厂商宣传为对健康危害小，而且由于其中的尼古丁成分较小，可以帮助吸烟者慢慢戒烟。然而，这种说法并没有科学依据，也与现实情况不符。但是，最要紧的是，电子烟的第一要害并未被人们熟知，即电子烟很容易引诱本来不吸烟的青少年吸烟。

电子烟诱惑青少年的一个重要原因是，含有烟草味以外的其他香味或新鲜味，如水果、蔬菜、奶油、巧克力、薄荷和肉桂等新奇口味，并且通过信息时代无处不在的网络、手机、网站和媒体等渠道向青少年进行广告营销，引诱他们吸食这些“口味独特、无害无毒、炫酷安全”的电子烟。国内外的大量调查已经证实，含烟草口味之外的其他口味的电子烟在让青少年迈出人生吸烟的第一步中扮演了重要角色。

2021年10月22日，复旦大学健康传播研究所控烟研究中心发布《电子烟营销及对青少年健康影响研究报告》指出，被调查的青少年中，接近半数在13-15岁初中阶段第一次开始吸用电子烟，过去30天吸用过电子烟的青少年用过最多的口味是水果味。

非烟草口味的电子烟诱惑青少年吸烟后不只是造成了前赴后继的吸烟大军，而且也在多个方面伤害这些吸电子烟者，其中就有电子烟中的多种非烟草成分。美国和欧洲市场中的电子烟中包含有几百种不同化学物质及组合，产生了数千种非烟草物质和口味，这些物质并非都对人有益，而是可能有害，并且可能产生二级和三级化学反应，生成更多的有害产物。

肉桂醛是一种芳香物质，也是欧美电子烟中较为常见的物质，由这种口味产生吸引人的非烟草口味。研究表明这种成分和口味对人类肺细胞有强烈的细胞毒性作用。因为肉桂醛含有α,β-不饱和醛类，是一种极为活跃因而对健康有很大影响的化学物质。而且，其他已知的α,β-不饱和醛类也具有显著的化学反应性，包括丙烯醛。电子烟中含有这类物质对健康的潜在危害极大。

电子烟中其他一些过去被视为有益的非电子烟物质和口味也对健康有害。维生素E醋酸盐就是新奇口味电子烟里面的另一种成分，也是诱惑青少年吸食电子烟的一种诱饵。但是，在吸用含有这种成分的电子烟时，会造成肺部伤害，称为电子烟或雾化相关的肺损伤（EVALI）。美国已经出现了数千例这种病例。

禁止非烟草口味的电子烟，从严监管电子烟向前迈出了重要步伐，未来还应充分论证是否要全面禁止电子烟。含非烟草成分和气味的电子烟的危害甚至比传统烟草还要广泛，包括多种化学物质。电子烟里面含有的丁二酮等添加剂和铅等粒子，可导致严重呼吸疾病甚至致癌。随着电子烟液温度升高，还会释放甲醛、乙醛等致癌物质，电子烟气溶胶烟雾也含有砷、铬、镍等有害物质，对健康造成的危害不容忽视。（张田勘）