玩具增塑剂超标、儿童床夹伤四肢……警惕这些伤害孩子的“凶手”

编者按：“六一”儿童节即将到来，各类儿童用品迎来了消费潮。如何让孩子吃得健康、玩得开心、用得舒心、行得安全、学得充实快乐？家长如何理性、科学消费？即日起，人民网“人民投诉”围绕儿童吃、穿、住、用、游乐、出行、培训等多维度，结合消费热点和典型维权案例，集纳市场监管部门、消协等权威消费提示和指导建议，为孩子和家长们送上一份实用贴心的儿童用品消费指南。今天我们来聚焦玩具、出行、家居三个领域。

指南①儿童食品藏危机、创意文具陷阱多……关注孩子身边这些“不安全”！

指南②“食品级”化妆品、童星梦工厂……@家长别再傻傻入坑了

美好的童年离不开玩具的陪伴。除了好玩、益智，家长最关心的就是玩具的质量安全问题。增塑剂含量超标，脱落的小零件导致孩子窒息、激光笔闪坏眼睛……如何避开玩具消费的坑，给孩子一个安全快乐的童年？

典型案例

今年5月，市场监管总局通报2021年儿童玩具产品质量国家监督抽查情况，玩具抽查不合格率为16.1%。本次抽查了15个省（市）831家企业生产的850批次玩具产品，发现137批次产品不合格。不合格产品中，2批次产品涉嫌假冒。本次抽查了金属玩具、毛绒布制玩具、塑胶玩具、木制玩具、电玩具、其他类玩具等6类玩具产品，其中，电玩具、其他类玩具2类产品抽查不合格率较高，电玩具产品检验了185批次，发现37批次不合格，抽查不合格率为20.0%；其他类玩具产品检验了49批次，发现15批次不合格，抽查不合格率为30.6%。不合格主要原因：一是生产企业在设计时未严格按照标准要求对刚性材料上的圆孔尺寸、材料厚度、声响等相关参数进行验证；二是企业对原材料质量控制不到位，未对原材料中增塑剂等物质进行检测；三是未在产品外包装和产品上标注相关安全警示说明；四是产品安装不牢固或结构设计不合理，在可预见的合理滥用后容易出现小零件、小球、磁性部件脱落或出现可触及的危险锐利尖端等情况。

消费提示

如何为孩子们购买到安全的玩具？中消协提醒广大家长：

1. 不能贪图便宜购买劣质玩具。当前市场上存在着一些不符合国家有关玩具安全标准的不合格产品。有的是无生产日期、无生产厂家以及无质量合格证的“三无”产品，有的是添加了有毒有害的禁用物质或者某种元素含量超标的劣质产品等。建议家长要从正规商场或者信誉良好的网店购买儿童玩具，并注意留存购物凭证。

2. 认准CCC认证。当前，国家对童车类产品、玩具、机动车儿童乘员用约束系统等三种儿童用品都实行CCC认证。一定要认准CCC认证，没有CCC认证的千万不要购买。

3. “适用年龄”标识很重要。家长在购买玩具时，一定要关注玩具包装上标注的适合年龄，选购与孩子年龄相匹配的玩具。在给年龄较小的孩子购买玩具时，还要注意避开以下几类：一是色彩鲜艳的玩具，一般都含有对身体有害的物质，孩子在玩耍时如果进入身体会危及安全健康；二是含有香味的玩具，香味一般都来自添加剂和塑化剂，孩子在长期玩耍这类玩具过程中可能会吸入一定剂量的有害物质，影响身体发育；三是小型或者含有可拆卸小零件的玩具，小零件容易被孩子误食，存在窒息等风险；四是带有尖点利边的玩具，孩子在玩耍时容易刺伤眼睛或者划伤身体；五是射击类、气球类、带有绳索等存较大安全隐患的玩具。

4. 有些产品不是玩具。有一些产品安全风险较高，建议不要给孩子当作玩具玩耍，如激光笔，电动平衡车，水精灵。

自行车、滑板车、安全座椅……生活中，儿童出行消费品的安全性成为大众关心的焦点。由于孩子天性活泼好动，并且缺乏自我保护能力，因此，相比成人，孩子们出行时更加容易受到伤害。如何选好、用好出行用品，让孩子在出行中远离危害和意外？

典型案例

今年5月，国家市场监督管理总局发布《2021年儿童学生用品产品质量国家监督抽查情况通报》。通报显示，2021年，国家市场监督管理总局组织抽查了2050家企业生产的2186批次儿童学生用品，涉及童车、机动车儿童乘员用约束系统、运动头盔等7种产品。

童车抽查不合格率为8.1%。本次共抽查了儿童自行车、儿童三轮车、儿童推车、婴儿学步车、电动童车、其他玩具车辆等6类童车产品。不合格项目涉及闸把尺寸，机械强度，小零件，动态耐久性试验，危险夹缝及孔、开口，动态强度，前后稳定性，刚性材料上的圆孔，弹簧，声响要求等10个机械与物理性能项目，以及燃烧性能、特定元素的迁移、增塑剂。经技术机构分析，不合格原因主要是产品设计不合理，整车和部分零部件质量控制不到位。

机动车儿童乘员用约束系统抽查不合格率3.3%。重点对动态试验、材料毒性、加载后带扣开启试验、吸能性、翻转、标识、安装说明书和使用说明书等7个项目进行了检验。

运动头盔抽查不合格率3.6%。本次抽查重点对视野、佩戴装置稳定性、佩戴装置强度性能、吸收碰撞能量性能等4个项目进行了检验。抽查发现1批次产品佩戴装置稳定性项目不符合标准要求，导致头盔佩戴装置中的塑料插扣件在稳定性测试中变形、松脱。

消费提示

对此，消协和市场监督管理部门提醒家长：

1、挑选知名的购物平台和生产企业的产品。选择信誉比较好的儿童用品专卖店或网店。这类购物平台上售卖的产品有正规的进货渠道和完善的售后服务。

2.检查产品外观质量、产品标识和包装。选择产品时注意标识上的产品适用年龄。产品标识应有制造厂商名称或商标、规格型号，出厂日期、安全说明等信息。其次，观察产品外观质量；产品上应有CCC标志；产品表面光滑，颜色均匀，无毛刺；接缝处间隙均匀，按压无变形、发白。

3.在使用产品时应注意：用之前应仔细阅读说明书，严格按照说明正确使用；注重安装方式，比如儿童安全座椅安装方式主要分为安全带捆绑和ISOFIX接口，两种安装方式都能确保安全；使用前检查各连接螺栓是否有松动，如有轮胎，应注意检查轮胎气压，并适时为轮胎补气；根据刹车片的磨损情况，及时调整刹车线的长度，以获得较好的刹车效果。

儿童家具是指设计或预定供3至14岁儿童使用的家具产品，主要包括柜类、桌台类、椅凳类、床类、沙发、床垫等。但市面上销售的儿童家具质量却参差不齐、安全标准不一。以婴儿床为例，在2020年12月上海市市场监管局对30批次网售婴儿床抽检，发现近五成质量不合格，存在致儿童跌落、夹伤儿童四肢和头部等各种安全隐患。

典型案例

2020年12月，央视新闻报道，辽宁省辽阳市消防接到报警称，一名三岁幼儿在玩耍时双腿被家中的婴儿床卡住，动弹不得。消防员赶到现场后发现，被卡小女孩儿正跪在婴儿床的储物层上，身体悬在床外，两个膝盖被栏杆空隙死死地卡住了。最终经过多番尝试，消防员才成功用手撑开了婴儿床的护栏，将孩子的膝盖缓缓地顺了出来。

2020年12月，央视新闻报道，在广西桂林，一名2岁大的幼儿一条腿也被婴儿床卡住。这次消防员不得不使用液压钳撑开婴儿床的护栏，才将孩子救了出来。

2022年4月20日，甘肃省市场监督管理局网站通报护眼灯、儿童家具等22种产品质量省级监督抽查结果。经检验，2批次儿童家具不合格。不合格项目为有害物质中的邻苯二甲酸酯、结构安全中的孔及间隙。

消费提示

国家市场监督管理总局提示，在选购和使用儿童家具时，除了关注产品的品牌、价格、外形等因素外，还需要关注以下问题：

1. 购买前要确认所购产品的使用年龄段，对不确定是否属于儿童家具，或不能提供使用年龄段相关证明材料的产品应谨慎购买。

2. 购买正规渠道销售、正规厂家生产、品牌信誉度好的产品。索要产品使用说明书。

3. 选购前观察家具的线条是否圆滑流畅，可接触的外角和边缘是否经倒圆、倒棱处理。

4. 查阅产品的检验报告。

5. 使用时要严格按照使用说明书进行安装和使用。 应针对产品使用过程中可预见的伤害采取防护措施。

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