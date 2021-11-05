使用儿童安全座椅为何被纳入新儿纲？专家解读

人民网北京11月5日电（记者杨迪、孙红丽）今年9月，《中国儿童发展纲要（2021—2030）》（以下简称“新儿纲”）正式公布。为进一步保障儿童安全健康成长，预防和控制儿童伤害，新儿纲中增加了“儿童与安全”领域，有关儿童安全座椅和安全头盔的内容第一次写入我国最高级别的儿童保护国家政策。

新儿纲中为何要新增“儿童与安全”领域的内容？为何儿童安全座椅会被纳入新儿纲？这对减少儿童道路交通伤害将起到哪些积极作用？

对此，参与新儿纲制定的专家，中国疾控中心慢病中心伤害防控与心理健康室主任、研究员段蕾蕾在接受人民网记者采访时表示，伤害是我国儿童的第一位死亡原因，它严重威胁着我国儿童的健康成长与发展。新儿纲中增加“儿童与安全”领域，进一步回应了新时期我国儿童安全成长面临的新形势、新要求，能够更好地推动儿童安全工作的精准开展。

新儿纲中为何要新增“儿童与安全”领域的内容？

与上一轮2011—2020年“儿纲”相比，新儿纲将儿童发展五大领域拓展为七大领域，在原来基础上新增“儿童与安全”和“儿童与家庭”两大领域。这也被视为新儿纲的最大亮点。

在分析为何会新增“儿童与安全”领域时，段蕾蕾介绍，“儿童与安全”领域的设立，进一步回应了新时期我国儿童安全成长面临的新形势、新要求。上一版儿纲里面有1条目标和1条策略，新儿纲则增加到10条目标和12条策略。可以看到，国家更加关注儿童的生存权和生命权，也是人民至上、生命至上精神的体现。

通过“儿童与安全”领域的设立，进一步梳理了儿童在成长过程当中面临的重要问题。“因为伤害是我国儿童的第一位死亡原因，它严重威胁着儿童的健康成长与发展。所以，这是政府在推动儿童全面发展、儿童健康发展、儿童优先的理念之下，设立的这样一个领域，具有非常大的意义。”段蕾蕾称。

“儿童与安全”领域的设立也为儿童安全、健康成长提供了非常具体的工作抓手，能够更好地推动儿童安全工作的精准开展。段蕾蕾介绍，新儿纲进一步强调要全方位保障儿童安全的合力。在儿童安全工作当中需要多部门的合作和投入。新儿纲在儿童安全领域强调了国家、政府、社会、家庭、孩子家长和孩子本身都要成为儿童安全工作的助力者、推动者、参与者，这样才能更好地保障我国儿童安全，让他们健康快乐成长。

正确使用儿童安全座椅对减少儿童伤害有哪些积极作用？

新儿纲中，明确提出了我国儿童伤害防控的总体目标：“儿童伤害死亡率以2020年数据为基数下降20%。”与上轮儿纲相比要求更高。对此段蕾蕾表示，正确使用儿童安全座椅，能够有效地保障儿童乘员的乘车安全，预防儿童道路交通伤害，从而减少由于道路交通伤害，特别是针对儿童乘员在道路交通伤害当中导致的伤残和死亡。

“儿童安全座椅能够把孩子相对固定在车内的一个位置，一旦车辆发生碰撞，可以让孩子避免与其他车内装置形成碰撞甚至被甩出车外，能够在事故发生之后，最大限度地保护儿童。”她说。

段蕾蕾向记者介绍，国际数据显示，车内儿童乘员约束系统（儿童安全座椅）能够有效地预防因幼儿乘车道路交通伤害当中所导致死亡的50%-80%。所以，基于全球和我国研究作为基础，新儿纲循证地把使用儿童安全座椅体现在了“儿童与安全”领域的目标和策略措施中。

使用儿童安全座椅被写入新儿纲后，各界应如何响应并落实？

谈到应该如何保障儿童安全座椅的使用这一话题，段蕾蕾建议，首先应进一步推动国家和地方的立法，通过立法和有效的执法来保障儿童安全座椅的使用。

其次，要加强市场的监管，保障流通领域是能够提供给家长选用的儿童安全座椅是符合国家标准的，是安全的。

“还要加强广泛的宣传、倡导、培训，提高家长的认知。”段蕾蕾称，要改变他们的态度，提高他们的技能，包括怎样来正确安装和使用，怎样根据孩子不同的身高、体重来选用合适的儿童安全座椅，这些都是亟待我们进一步推动的工作。

如何提高家长对使用儿童安全座椅的重视和正确认识？

很多家长对于使用儿童安全座椅都有自己的想法，这也是为什么我国儿童安全座椅的使用率不高的一个主要原因。

“有的家长认为，路不远抱着就可以，抱着可能孩子更舒服；时速不快孩子也不会怎么样；座椅比较大，不太好安装；到底怎么用也不知道，所以就不买了。”对于怎样来让家长掌握儿童安全座椅的知识，来改变这些认知和态度，同时能够正确选择和安装使用儿童安全座椅，段蕾蕾认为，这需要很多方面的投入。

她建议，要通过不同的途径，比如大众媒体、机构、学校、幼儿园、社区等，来加大使用儿童安全座椅重要性的宣传。例如，现在中国疾控中心正在探索开展通过孕妇学校作为一个渠道，来培训准妈妈们，让她们去更多地了解儿童安全座椅对于一个孩子在出行当中的重要性，通过多方面的合力，推动儿童安全座椅的使用。