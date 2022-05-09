新能源汽车乱象多发 你被“潜规则”了吗？

近年来，新能源智能汽车销量与价格齐涨，但消费者遇到的问题也层出不穷。中消协近期发布《中国消费者权益保护状况年度报告（2021）》显示，新能源智能汽车消费正引发维权新问题。2021年，全国消协组织受理汽车及零部件类投诉4万余件，与2020年相比，上涨近20个百分点。

“我们小区内充电桩没有一个是好的，我们物业费交着，存车费交着，小区里面这些新能源汽车怎么充电？”“4s店给我承诺3月底之前交付车辆，但是到目前为止4s店还无法给出具体交车日期。”……在人民网“人民投诉”平台，关于新能源汽车的投诉多集中于锁电、未充电状态下自燃、续航里程虚假宣传、交付提车加价延期、充电桩区别对待、功能失灵、拒不售后服务等方面。

针对新能源汽车领域的新痛点和老问题，新版《汽车三包规定》中将新能源车的电池、电机等专用部件质量问题均纳入三包退换条款，并增补了售后服务方面的内容。对新能源汽车维权在法律层面提供了一定支持。

消费者在新能源汽车消费、使用过程中如何合理避坑呢？为助力广大消费者有效维权，督促厂商、经销商、4S店、车险机构等相关市场主体规范经营行为、完善服务保障，推动相关部门对侵权乱象加大监管和处罚力度，人民网“人民投诉”平台即日起征集相关维权线索，如果您遭遇此类权益侵害，如果您了解相关领域某些欺诈行为中不为人知的陷阱、黑幕，欢迎您扫码投诉、曝光。

让我们一起行动，维护自身消费权益，共建和谐消费环境。

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