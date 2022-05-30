科学用眼和户外活动才是近视防控“良药”

近视能被治愈？别被商家忽悠了！在“六一”国际儿童节到来之际，中国消费者协会发出消费提示，提醒儿童青少年及家长：在目前医疗技术条件下，近视不能治愈，勿轻信所谓的治疗近视广告，科学用眼加上适量的户外活动才是“良药”。

近年来，我国儿童青少年近视率一直处于较高水平。国家卫健委公布的数据显示，2018年，全国儿童青少年的总体近视率为53.6%，到2019年，这一数据下降为50.2%，但2020年以来，学生居家上网课的时间和频次增多，儿童青少年的总体近视率又上升为52.7%。青少年的近视问题，已经引起了政府、社会、学校、家庭等各方面的高度重视。

正是因为我国拥有数量庞大的近视群体，市场上不断涌现大量的“视力保护产品”，如护眼贴、明目膏、护眼仪、穴位按摩仪等，并使用“康复”“恢复”“缓解眼疲劳”“降低度数”“提升视力”“近视治愈”“近视克星”“度数修复”等表述，有的还列举了一些“成功”案例以博取消费者的信任。

中国消费者协会表示，这些广告宣传，大都缺乏科学依据，不仅侵害了消费者的知情权，甚至会让部分消费者产生“治疗近视很容易”的误解，进而忽视孩子的近视防控工作。

此外，还有一些中药药敷、耳豆、足底刺激、训练仪器、按摩等针对儿童青少年近视的康复干预产品和服务，以及苗医、针灸、特效眼镜等看似科学的治疗视力的方法，有些消费者在试用或者初次接受服务后，可能会有一些“效果”。对此，有专家表示，它们都是通过放松神经肌肉来缓解因视疲劳而产生的一些症状，但近视依然存在。

据悉，国家卫健委、市场监管总局等6部门在2019年发布的《关于进一步规范儿童青少年近视矫正工作切实加强监管的通知》中明确指出，“在目前医疗技术条件下，近视不能治愈”。

中国消费者协会认为，若是由用眼过度等原因导致的假性近视，及时去正规的眼科医疗机构检查并通过科学的方法是有可能恢复的；但如果真性近视已经发生，通过明目膏、护眼贴等产品来降低近视度数甚至恢复正常的说法就非常不靠谱了。当前，只能通过配戴眼镜（包括框架眼镜和隐形眼镜等）、近视眼手术等方式来进行矫正。

有专家指出，我国青少年近视发生率之所以一直处于较高的水平，主要是因为婴幼儿时期过早接触电子产品、使用电子产品时间过长、睡眠与运动时间不足等。

中国消费者协会认为，孩子的视力健康，早防早控是关键。从孩子出生到3岁是孩子视力发育的“黄金时期”，要尽量避免3岁前的婴幼儿使用电子产品；3岁至6岁是眼睛和视觉功能发育的“关键时期”，家长要随时关注他们的眼睛发育和视力健康状况，帮助孩子从小养成科学用眼、健康用眼、卫生用眼的良好习惯。发现孩子出现看电视需凑近屏幕、抱怨头痛或眼睛疲劳、经常揉眼睛等视力异常迹象时，要及时带孩子到正规的眼科医疗机构检查。

中国消费者协会建议，家长要保证孩子每天拥有合理的膳食结构和充足的睡眠，引导孩子以正确的姿势、距离阅读和书写，连续用眼时间不宜超过40分钟，并注意周围环境的亮度等。

对于需要上网课的学生，家长要帮助孩子合理选择和正确使用电子产品，使用电子产品学习30分钟至40分钟后，应休息10分钟；年龄越小，连续使用电子产品的时间应越短。非学习目的的电子产品单次使用时间不宜超过15分钟，每天累计不宜超过1小时。

要积极督促孩子进行户外活动和体育锻炼，每天应保证2小时以上的户外活动时间或者每周累计14小时以上，形成良好的生活习惯。对于已患近视的孩子，应增加户外活动时间以减缓近视程度的进一步发展，建议每天户外活动时间在3小时以上。