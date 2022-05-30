北京疫情防控形势持续向好（抓细抓实各项防疫工作）

本报北京5月29日电 （记者朱竞若、王昊男）5月29日0时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者7例，均为隔离观察人员，社会面筛查人员为零。经过一个多月的连续奋战，北京已连续7天新增病例数明显下降，连续两天无新增社会面病例，疫情得到有效控制，形势持续稳中向好。当前，北京正在毫不动摇全面持续推进动态清零，坚决巩固来之不易的防控成果，尽快恢复正常生产生活秩序。

“疫情防控如逆水行舟、不进则退，任何一次的违法违规行为，都可能加大疫情传播扩散风险，都可能影响社会正常生产生活。”在5月29日北京市召开的新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市公安局副局长潘绪宏通报，在连续查处“北京朴石”“北京金准”医学检验实验室涉嫌违法犯罪问题后，5月28日，根据卫健部门转递线索，北京警方又对“北京中同蓝博医学检验实验室有限公司”立案侦查。

初步查明，该公司为了节约成本、加赶进度，严重违反新冠病毒核酸检测操作规范，在明知超量混检可能导致检测结果失准的情况下，仍然采取多管混检的方式进行检测，涉嫌妨害传染病防治罪。目前，该公司法定代表人张某某（男，52岁）等8人已被警方依法采取刑事强制措施。北京市卫健委勒令其立即停止执业，启动吊销医疗机构执业许可证程序。

“我们将加强核酸检测机构规范化建设，对于违法执业的机构，要发现一起、惩治一起；对于执业行为不规范的机构，要逐一整改，整改不到位的，要坚决退出。”北京市卫健委党委委员王小娥表示，对于具有社会责任感的合法执业机构，要鼓励发展、扶优做强，保证核酸检测队伍稳定，能力高效，坚决守住质量安全底线。

北京高考将于6月7日至10日如期进行，全市高考报名考生共5.4万人。北京市成立了市、区两级工作专班，教育部门会同卫健、疾控等部门制定了高考工作方案以及防疫组考、极端情况应急处置、考试安全、各区各部门职责分工等多个专项方案。北京市委教育工作委员会副书记李奕介绍，“我们按照常规考点、封管控考点、在集中医学观察场所和医疗救治场所设置的考场几类情况进行了安排，并准备了大量备用考点考场。”

此外，对考试当日凌晨有考生被确诊或核酸检测为阳性、当日凌晨有考生所居住地被列为封控区或管控区、当日凌晨有考点被列为封控区或管控区等7种极端情况，北京也都制定了相应的详细处置流程和标准。

《 人民日报 》（ 2022年05月30日 02 版）