下调新冠核酸检测价格给疫情防控再加把力

日前，北京市新型冠状病毒核酸检测项目价格迎来第五次动态调整。据媒体报道：自10月26日起，官方将北京市公立医疗机构新冠病毒核酸检测单样本价格由80元降低至58元/次，5样本、10样本混合检测价格同步由每样本30元、20元降低至18元、13元。

在新冠肺炎疫情常态化防控的形势下，做核酸检测似乎成为人们的一个经常性功课。虽然几十块钱的核酸检测价格看似不贵，可是积少成多，对很多市民来说，也是不能忽略的经济负担。此次检测价格再次下调，对需要自费做核酸检测的市民来说，无疑是“真金白银”的实惠。

其实，核酸检测价格下降，受益的不仅是单个市民，更是整个疫情防控大局。一个基本的逻辑判断是，一个社会的核酸检测普及率越高，疫情防控的效果就越好。随着核酸检测价格持续下降，公民自检的积极性主动性会随之提高，而新冠病毒传播肆虐的空间也将被大为压缩。

客观上，随着检测技术的成熟和推广，核酸检测的成本价格必然呈现下降的趋势。但是，政府主导下的降价努力更是功不可没。众所周知，去年年初疫情刚暴发时，无论核酸检测费用还是抗体检测费用，都要远高于目前的水平。我国卫健委多次声明，表示要“积极探索降低核酸检测成本”，要求各地“积极探索集中带量采购方式，批量采购核酸检测试剂、防护用品等耗材，降低核酸检测成本”，“尽力采取相关扶持措施帮助企业降低生产成本”“以量换价，降低单次核酸检测价格”等，切实减轻群众负担。一年多来，包括北京市在内，各省市积极采取试剂集采、政策干预等做法，在若干集采项目中，有的公司中标核酸检测试剂组采购价格低至10余元，由此推动核酸检测价格持续大幅下降。这次北京市降低核酸检测项目价格，已是第五次动态调整。（刘婷婷）