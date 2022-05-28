直播预告：关注儿童哮喘 守护健康呼吸

哮喘是儿童常见的慢性病之一，且患病率呈逐年上升趋势，影响着儿童的身心健康。我们知道，气温不稳定、昼夜温差大时容易诱发哮喘。那么，关于儿童哮喘，你又了解多少？

为了加强对儿童哮喘的正确认识和科学防控，提升规范儿童哮喘治疗的社会意识与提高长期管理儿童哮喘的社会能力，2022年6月1日 10:00-11:00，“人民好医生”客户端将邀请首都医科大学附属北京儿童医院过敏反应科主任向莉做客演播室，和大家分享儿童哮喘防治的相关知识。

专家介绍：

向莉，首都医科大学附属北京儿童医院过敏反应科主任、教授、中华医学会儿科学分会临床药理学组副组长、中华预防医学会过敏疾病预防与控制专委会副主任委员、福棠儿童医学发展研究中心过敏疾病专业委员会主任委员、国家卫生健康委第二届儿童用药专家委员会委员、国家健康科普专家库成员、中国医师协会变态反应医师分会委员、北京医师协会变态反应专科医师分会副会长、北京医学会变态过敏反应学分会常务委员、中国中西医结合学会儿科分会呼吸学组肺功能协作组副组长。

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