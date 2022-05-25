让健身运动成为一种生活习惯（金台随笔）

在草地上惬意地丢飞盘，到郊区登山欣赏山花烂漫，在家跟着网络主播跳毽子操……一段时间以来，一些“网红”健身运动项目受到大家追捧。这些健身运动项目技术门槛较低，更强调休闲性和体验感，对没有运动基础的人较为适宜，因此受到青睐。

健身运动项目成为“网红”，背后是人们不断增长的健康需求。在快节奏的生活中，不健康的作息、饮食习惯，让一些人身体亮起“红灯”。越来越多人开始将健身运动融入生活，希望摆脱亚健康状态。同时，随着全民健身蔚然成风，运动服装、健身器材及相关互联网应用等展现出广阔前景，体育产业成为消费风口。产品和服务的更新升级，进一步催生了新的健身运动消费需求。

乘着移动互联网发展的东风，健身运动成为一种新的社交方式。健身运动社交早已不限于在球场、健身房认识朋友、收获友谊，更包括在社交平台记录、分享自己的健身运动状态，收获留言和点赞。“打卡”可以形成互相激励的氛围，贴图可以成为展示个性的方式。在留言区交流心得，在微信群分享资讯……人们通过自己的健身运动生活，培养兴趣爱好，形成特定的爱好者群体。这有助于大众了解新的健身运动方式和理念，推动小众健身运动走入千家万户。

一些新兴“网红”健身运动的推广普及，传播了更丰富的体育文化，提升了人们的健身热情。但这只是第一步，提高健身运动水准要靠重复练习，强身健体需要持之以恒。健身运动潮流变动不居，容易分散人们参与健身运动的专注度，影响健身效果。尤其是，一些健身运动项目成为“网红”之后，会在短时间内吸引大量人打卡。如若缺少专业的培训、专门的防护，不顾自身条件盲目一拥而上，还可能造成运动损伤。就健身运动产业而言，产业发展需要长期积累，需要经过市场的充分检验。如果因为健身运动潮流火爆一时而跟风参与，容易出现良莠不齐的产品和服务。

有时候，本应起到督促健身作用的健身运动社交会偏离正轨。现实生活中，有人热衷借分享健身运动图片和视频来炫耀消费能力、打造特定“人设”，助长了攀比之风；有人在社交平台传播“健身必须练出‘马甲线’，否则就是不刻苦”“练瑜伽必须穿名牌瑜伽裤，否则就是不专业”等错误理念，容易对他人造成误导。健身运动应当关注自身的体验，而不是过分关注健身运动数据是否好看，否则只会丢失健身运动本来的乐趣。

近年来，随着全民健身国家战略深入实施，人们的健身运动选择日益多样，群众体育的边界不断拓展。新兴健身运动项目为全民健身提供了新的可能，有助于吸引更多人参与。每个人参与健身运动的初衷各不相同，或是强健体魄、锤炼意志，或是结交朋友、放松心情。生命在于运动，在新选择中发现自己的兴趣所在，让健身运动成为一种生活习惯，我们才能拥有更健康的体魄，让生命绽放更美的光彩。

《 人民日报 》（ 2022年05月25日 05 版）