国家医保局回应新冠病毒核酸检测费用等问题

人民网北京5月26日电 （记者乔业琼）日前，国家医疗保障局办公室、国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗救治组联合发布《关于进一步降低新冠病毒核酸检测和抗原检测价格的通知》（以下简称《通知》）。针对舆论关注较多的新冠病毒核酸检测费用等问题，国家医保局有关司负责人接受了记者的采访。

这位负责人表示，开展常态化核酸检测，能够及时发现新冠肺炎病毒传染源、迅速锁定管控目标、有效切断传播途径，是落实“动态清零”总方针的有效手段。为了抗击新冠肺炎疫情，国家医保局切实履行医药耗材价格管理职能，部署各级医保部门采取跨省联盟集中采购、竞价挂网、区域价格联动等措施，持续将检测产品价格导入更低区间；广大检测机构也不断优化采、运、检各环节工作，持续降本增效。在此基础上，新冠病毒核酸检测连续多轮降价，不断降低疫情防控成本。

《通知》要求，各地在6月10日前将新冠病毒核酸检测单人单检降至不高于每人份16元，多人混检降至不高于每人份5元。对于政府组织大规模筛查和常态化检测的情况，要求检测机构按照多人混检不高于每人份3.5元提供服务。此外，参保患者看病就医时发生的核酸检测费用，可以按规定由医保基金支付。这些举措为“动态清零”总方针提供了有力支持，充分保障了疫情防控大局。

这位负责人介绍，关于近期网上舆论非常关注的常态化核酸检测费用，按照《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》《关于加快推进新冠病毒核酸检测的实施意见》，所需费用由各地政府承担。因此，目前各地均由财政部门对常态化核酸检测提供了资金支持。