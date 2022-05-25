中国医疗卫生机构实现县乡村全覆盖

本报北京5月24日电 （记者王美华）记者从国家卫健委24日举行的新闻发布会上获悉，截至2021年底，全国已有县级医疗卫生机构2.3万个，乡镇卫生院3.5万个，村卫生室59.9万个，实现县乡村全覆盖。

国家卫生健康委乡村振兴办主任、财务司司长何锦国介绍，党的十八大以来，从消除乡村医疗卫生机构和人员“空白点”、提升县级医院服务能力、因户因人因病精准施策、重点地区重点疾病防控四个方面着手，中国深入实施健康扶贫工程，农村医疗卫生服务网络更加健全，群众就近看病就医更加方便。

十年来，中国历史性解决了部分地区基层缺机构、缺医生问题。国家卫生健康委公布信息显示，中国已实现每个脱贫县至少有1家公立医院、消除了6903个村卫生室无村医“空白点”、累计帮助近1000万个因病致贫家庭摆脱贫困。

“帮扶措施落实到人、精准到病，对贫困患者实行精准分类救治。”何锦国说，截至2020年底，健康扶贫工程已累计救治2000多万人，曾经被病魔困扰的许多家庭挺起了生活的脊梁。

按照《关于巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》，中国将进一步巩固拓展健康扶贫成果，为乡村振兴提供更加坚实的健康保障，包括守住防止规模性因病返贫的底线、守住保持乡村医疗卫生服务全覆盖的底线、全面提升农村医疗卫生服务水平等。