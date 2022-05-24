建设方舱医院绝不是疫情严重的信号 国务院联防联控机制回应防疫关切

当前，全球疫情仍处于高位，病毒还在不断变异。近一周以来，全国每天新增本土感染者已经降至1200例以下，波及范围进一步缩小。但又有新的本土聚集性疫情发生，疫情防控形势依然严峻复杂。

我国最新疫情形势如何？怎样做好“外防输入、内防反弹”？步行15分钟核酸采样圈建立标准是什么？国务院联防联控机制5月23日召开新闻发布会，回应相关热点关切。

全国疫情整体呈现稳定下降态势

国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍，我国现有本土确诊病例和无症状感染者连续27天下降，但又有新的本土聚集性疫情发生，疫情防控形势依然严峻复杂。

国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙介绍，近期，全国疫情整体呈现稳定下降态势。当前，上海疫情继续整体向好，已连续8天每天新增感染者低于1000例，但防反弹压力仍然较大，个别点位和社区风险仍有波动。北京聚集性疫情和零星散发病例交织，局部地区和重点人群仍有感染传播风险。

重症救治是新冠医疗救治的最后一道防线。国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红介绍，为了保证重症患者的救治，要加强定点医院建设，把普通型、重型、危重型和有重症风险的患者集中收治到定点医院。坚持救治过程中关口前移，注重“一人一策”、多学科诊疗。此外，在疫情防控中，特别是老年人和有基础疾病的人，在有疫情发生的时候尽量要保护好自己免受感染。

她表示，接种新冠疫苗仍然是防重症的有效措施，鼓励大家积极接种新冠疫苗，有效地保护好自身健康，避免重症的发生。

“截至5月22日，全国累计报告接种新冠疫苗超33.7亿剂次，超12.5亿人已完成全程接种。”雷正龙表示，近日，国家卫生健康委对各地进行再部署、再安排，积极推进老年人疫苗接种，力争做到“应接尽接”。

“外防输入”始终是防控工作的重中之重

从严从紧抓好入境卫生检疫、强化新冠病毒变异株监测检测工作、持续做好“多病共防”……海关总署卫生检疫司副司长李政良表示，海关总署始终坚持从严主基调，科学精准做好口岸疫情防控各项工作。

值得注意的是，近期，不明原因儿童急性重症肝炎、黄热病、霍乱等疫情在多国暴发。李政良表示，海关总署及时组织专家开展风险评估，部署全国海关在口岸加强入境卫生检疫工作，强化多部门联防联控，严防疫情输入风险，防止疫情叠加。

民航局飞行标准司副司长孔繁伟介绍，民航局结合近期疫情防控形势需要，严格落实常态化疫情防控措施，进一步科学合理划定闭环管理范围，加严闭环管理措施，做到国际国内航空器、机组、旅客、保障人员、设施设备、通道场所“六个完全分开”，区域不重叠、动线不交叉，确保物理隔离、完全封闭、独立运行，把住外防输入关口。

孔繁伟提示，旅客在配合做好登机前的手部消毒工作以外，还要自觉遵守乘机的各项防疫规定，全程规范佩戴口罩，飞机上要减少不必要走动，非特殊情况禁止更换、调换座位，避免因个人防护不到位造成暴露风险。

建设方舱医院绝不是疫情严重的信号

核酸检测是发现新冠病毒感染者的有效技术手段。在疫情输入风险较高地区开展常态化核酸检测，有利于提高疫情监测预警灵敏性。目前，国内有多个城市和地区都已陆续探索实施常态化核酸检测工作。

“不要求所有城市都要建立步行15分钟的核酸采样圈，主要是集中在输入风险较高的省会城市及人口千万级的城市。”郭燕红说，在频次上也并非要求所有人群都要48小时检测一次，具体的检测频次也要因时因势确定。

据专家介绍，尽管核酸检测的特异性为100%，但在实际工作中，实验室可能因实验过程的操作造成污染而导致假阳性。

郭燕红表示，为了最大限度避免出现假阳性，国家卫健委要求各检测机构要进一步落实核酸检测技术指南和工作规程要求，加强环境仪器设备和工作台面消毒、清洁的频次，最大限度减少实验室污染，合理安排工作人员班次，避免过度疲劳。

近期，国家卫生健康委提出要提前规划准备定点医院和方舱医院。“建设方舱医院绝不是疫情严重的信号。”郭燕红说，为了最大限度实现应收尽收、应治尽治，统筹好疫情防控救治工作与正常医疗的关系，对于新冠肺炎的救治提出了积极构架平急结合的医疗救治体系，采取分类救治。