人际传播被证实 猴痘病毒会成为下一个“天花”吗？

世界卫生组织最新数据显示，5月13日以来，12个非猴痘病毒流行国家向世卫组织报告了猴痘病毒感染病例，确诊92例、疑似28例。猴痘病毒正在发生人际传播，猴痘患者出现症状时具有传染性，通常持续2—4周，尚不清楚无症状感染者是否有传染性。

由于猴痘（monkeypox）与天花（smallpox）在名字上都带有“pox”，发病时人体会产生水泡，而且都属于正痘病毒属，不少人担忧猴痘病毒进一步传播会不会带来大规模感染的风险。

猴痘病毒会成为下一个“天花”吗？华中科技大学同济医院感染科副主任郭威5月23日对科技日报记者表示，猴痘病毒较大可能不会引起下一个大流行暴发，但在应对上应该重视它。无论哪种传染性疾病，能不能有效应对还是要看最经典的“三板斧”——控制传染源、切断传播途径、保护易感人群能做到什么程度。

控制传染源：竟要小心土拨鼠

“在美国，有饲养土拨鼠结果却感染猴痘病毒的案例。可以说，啮齿类动物是猴痘病毒的主要传染源。”郭威说，天花之所以能够被消灭，除了疫苗有效，还由于人类是它的唯一宿主，没有其他宿主动物。猴痘病毒不同，它有多种宿主动物，因此在控制传染源方面，除了考虑社会传播，还要在与啮齿类动物接触时保持警惕。

传染源方面，郭威表示，除了防范与人接触产生的感染，还需要防范与动物接触可能带来的感染。

“猴痘病毒虽然被称为猴痘病毒，但其中间宿主不仅仅是猴子。”郭威提醒，它的名字是由于首先在猴子中发现，但很多啮齿类动物都携带这种病毒。

因此，前往流行地区旅居返回的人员还是要注意自身的症状，必要时向卫生专业人员报告，进行必要的隔离。记者了解到，相关单位已开始依据猴痘病毒的序列涉及相关的检测试剂盒，用于传染源的发现与排查。

切断传播：“喝杯咖啡”事不大

“新冠病毒和天花病毒是经呼吸道传播的，目前报告的病例显示，猴痘病毒在人际间大多经过密切接触传播。”郭威表示，这种传播方式意味着“切断传播途径”较易被控制，也意味着对普通公众来说，避免与感染者非常亲密的接触就可不被病毒侵犯。

事实上，喝杯咖啡、聚餐并不在亲密接触范围之内。这与病毒的感染方式相关。郭威解释，猴痘病毒需要先进入人体的血液，经由血液在人体内入侵细胞，因此经由黏膜接触传播是它的主要传播方式。新冠病毒则不同，它直接与呼吸道细胞上的特异性受体结合就能入侵细胞、繁衍、排毒，再传播，因此主要经由呼吸道传播。

世卫组织网站显示，猴痘病毒可能类似于一些性传播的疾病，如疱疹和梅毒，这可以解释为什么大多数病例在性健康诊所被检测到。目前大多数猴痘病例在男男性行为者中被发现，但不排除社区传播的可能。除了性行为，经口腔溃疡、接触患者的体液、被传染的衣服等都有可能感染猴痘病毒。

免疫保护：天花疫苗有效率85%

猴痘病毒与天花病毒属于同一种属，经过临床研究数据显示，天花疫苗对猴痘病毒的有效率达到85%。

那么，是不是无需研究新的猴痘疫苗了呢？之前接种过天花疫苗的人是不是对猴痘病毒免疫呢？

“新疫苗还是可以研发的，毕竟天花疫苗不是专门针对猴痘疫苗研发的。在猴痘疫苗未研发出来之前，如果出现了一定规模的流行，开始接种天花疫苗产生抗体，对猴痘病毒也是起一定预防作用的。”郭威说。

“上世纪六七十年代出生的人，胳膊上会有一个面积和蚕豆一样大的花疤，是接种天花疫苗留下的。”郭威解释，理论上说一辈子接种一次就可以了，但随着年龄增长、时间延长，人体中的抗体也会下降，如果真的出现了流行，也是需要补种疫苗的。由于上世纪八十年代后我国就不再接种天花疫苗了，40岁以下的人群一般都没有对猴痘病毒的免疫能力，如果流行，仍需要接种疫苗。

“一般而言，猴痘病毒感染是一种自限性疾病，即使未接种疫苗、体内没有特异性抗体，人体内还有非特异性的免疫反应，比如巨噬细胞等也可以消灭掉猴痘病毒和被病毒感染的细胞，大多来说2—4周可以康复，无需过度恐慌。”郭威说。