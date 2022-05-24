基因改造番茄产生更多维生素D3原

根据《自然·植物》杂志23日发表的一项研究，番茄经过工程改造后能产生更多的维生素D3原（维生素D3的前体），改造方式是阻断通常能让维生素D3转化成胆固醇的一种酶的作用。这种番茄或能成为维生素D3的一个新的膳食来源，提供潜在的健康益处。

维生素D缺乏是全球一大主要健康问题，影响着全世界约10亿人，会增加癌症、阿尔茨海默病、痴呆症的发病风险。阳光照射可以帮助人体合成维生素D3，不过，这种维生素的主要来源依然是我们的饮食，而维生素D3的膳食来源十分有限，尤其是植物来源。

鉴于此，英国约翰英纳斯研究中心科学家团队此次编辑了番茄中编码一种酶（7-脱氢胆固醇）的一个基因，这种酶通常能将维生素D3原转化成胆固醇。通过编辑该基因，科学家阻断了相关通路，从而让番茄的果实和叶片中大量积聚维生素D3原，同时不会影响植物生长、发育或产量。之后，维生素D3原经过紫外线B处理能转化成维生素D3，或是在紫外线B照射下被人体用来合成维生素D3。

研究团队发现，一个番茄果实中的维生素D3原如果转化成维生素D3，相当于两个中型鸡蛋或是28克金枪鱼的含量。研究人员指出，食用这种番茄果实或有助于达到儿童和成人的每日维生素D3摄入要求。