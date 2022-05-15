权威回应核酸检测及老年人接种新冠疫苗相关问题

近几日，我国新增本土确诊病例和无症状感染者继续下降，但有的地方本土传播尚未完全阻断，疫情防控形势依然严峻复杂。有些地区组织了大规模核酸检测，应注意什么？老年人是否应接种新冠疫苗加强针？国务院联防联控机制有关专家作出权威解答。

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，核酸检测是早期发现感染者的重要手段。一方面可以早期发现疫情，另一方面也使得感染者能够早诊早治。

“在怀疑有社会面传播的时候，开展区域一定规模的核酸检测，能够第一时间锁定感染人群、确定感染范围，能够更精准地识别相关感染的点位，这是大规模核酸检测发挥的作用。”郭燕红说。

一旦确定了相应的高发人群、高发地点，就要更精准地识别相应的感染者。要坚持区域性的核酸检测工作与重点地区、重点人群的核酸检测相结合，这样既有利于疫情防控工作，更有利于感染者的早发现、早诊治。

郭燕红表示，大规模的核酸检测不仅仅要具备基本的检测能力，更重要的是要做好组织管理，有四点要注意——

一是要做好工作预案和组织管理。各地提前做好工作预案，明确组织架构，理顺“采样-转运-检测-结果回报”全链条的工作流程。一旦需要开展大规模核酸检测的时候，能够迅速地启动预案，提高效率。

二是要优化采样点的设置布局。采样点的布局要综合人口数量、地理交通以及核酸检测机构的布局。为了方便老百姓就近采样，原则上以小区为单位设置采样点。

三是要加强采样现场的组织管理。要设立清晰的指引标识，规划好进出路线，保证所有的采样人员单向流动，明确采样流程和注意事项。做好分时段的预约，减少大家在短时间内聚集。对于特殊人群，比如老年人、孕妇、孩子，设立“绿色通道”，增强人性化关怀。

四是社会公众要给予积极配合。参加核酸检测的公众要戴口罩，不聚集，保持安全距离，自觉地服从现场工作人员的指引。采样过程中不要触碰采样台及采样台上任何物品，采样结束后尽快戴上口罩，迅速离开现场。

对于老年人是否应接种新冠疫苗加强针，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，从目前我国奥密克戎流行的地区，尤其是广泛、严重流行的地区监测和评估结果可以看到，未接种疫苗和接种两剂次、接种三剂次之间的保护作用差别是非常明显的，接种两剂次和接种三剂次之间对于预防重症和死亡作用也有明显差别。

有关专家对吉林市做了研究，在60岁以上的人群中，未接种疫苗和仅接种一剂次疫苗者重症的发生率是接种两剂次、接种三剂次疫苗者重症发生率20倍以上。

“各地按照国家的各项工作要求，进一步加强预防接种的组织实施。”国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙说，要充分考虑老年人接种需求，延续前期接种工作中的各项便民措施，推进精准预约，设立老年人接种“绿色通道”，开展流动接种服务。

雷正龙提示，疫苗接种对于预防重症和死亡有明显效果，希望老年朋友们积极尽快接种疫苗。