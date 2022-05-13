为何病毒一直在变异，但免疫策略没有改变？中疾控专家详解

人民网北京5月13日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍抓实抓细疫情防控有关情况，并答记者问。

会上，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，目前流行的奥密克戎变异株传染性强、传播速度快、传播过程隐匿，病毒感染的风险在不断地加大。对于没有接种疫苗的人，尤其是没有接种疫苗的老年人和有慢性基础性疾病的人，带来重症和死亡的风险是依然存在的。目前开展的一系列相关研究显示，现有的新冠病毒疫苗对于减少重症和死亡的作用是明确的、显著的。这也就是为什么病毒一直在变异，现在采取的全程接种，打加强针这样的全球共识的免疫策略没有改变的原因。

王华庆表示，对于高危人群来说，有三个危险因素：一是年龄因素；二是未接种疫苗因素；三是有基础性疾病的因素。有基础性疾病的人感染新冠病毒，重症和死亡率会更高一些。以香港为例，在前期死亡的病例当中，92%以上都有慢性基础性疾病，也就是长期疾病，这些人的重症和死亡率高主要有两个原因，假如说有慢性基础性疾病的话，感染了新冠病毒，一个是发生新冠肺炎症状更严重，二是通过大量的研究也发现，新冠病毒会使原有的基础性疾病的合并症更加严重，发生率也更高。

“所以，我们一直强调对于有慢性基础性疾病的老年人更应该全程接种疫苗，打完加强针，这样把他们患重症和死亡的风险降到最低。”王华庆说。

国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙介绍，截至5月12日，全国累计报告接种新冠疫苗33亿5857.6万剂次，接种总人数达到12亿8719.5万，已完成全程接种12亿5259.2万人，覆盖人数和全程接种人数分别占全国总人口的91.3%、88.85%。完成加强免疫接种7亿6289.7万人，其中序贯加强免疫接种3344.9万人，60岁以上老年人接种覆盖人数达2亿2823.6万人，完成全程接种2亿1625.3万人，覆盖人数和全程接种人数分别占老年人口的86.44%、81.9%。60岁以上老年人完成加强免疫接种1亿6432.3万人。

雷正龙表示，各地按照国家的各项工作要求，进一步加强预防接种的组织实施，加大宣传力度，同时因地制宜、开拓思路，充分考虑老年人接种需求，延续前期接种工作中的各项便民措施，推进精准预约，设立老年人接种“绿色通道”，开展流动接种服务。有些省份在实际工作中积累了一些值得借鉴推广的经验，利用基层医疗卫生机构为老年人提供高血压、糖尿病健康管理服务的时机，开展疫苗接种宣传，鼓励符合条件的老年人在接受健康管理服务的同时完成疫苗接种。

雷正龙呼吁，疫苗接种对于预防重症和死亡有明显效果，希望大家动员身边的老年朋友们，积极尽快接种疫苗。