中国护士队伍人数超500万

本报北京5月11日电 （记者王美华）5月12日是国际护士节。记者从11日举行的国家卫生健康委新闻发布会上获悉，截至2021年，中国护士队伍人数10年来增长超1倍，达501.8万人；10年来，中国医护比例由1∶0.95发展至1∶1.17，成功扭转倒置比例。在社会各界的共同努力下，关心、支持和爱护护士队伍的社会氛围逐步形成，护士队伍得到稳定发展。

国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红介绍，过去近10年，全国护士数量以每年平均8%的增幅逐年增加，每千人口注册护士人数目前达到3.56人，男性护士比例不断提升。

党的十八大以来，中国护理事业发展量质同升。全国护士队伍中具有大专以上学历的已从2012年占比56%提高至2021年近80%。

按照《全国护理事业发展规划（2021—2025年）》，到2025年，全国护士总数达到550万人，每千人口注册护士数达到3.8人，医护比达到1∶1.2，进一步补短板、强弱项，老年、中医、社区和居家护理服务供给将显著增加。