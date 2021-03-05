郭燕红：推动社会办医更好融入全国医疗质量管理体系

国家卫生健康委医政医管局监察专员 郭燕红

人民网北京3月5日电 （记者任妍）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月3日，在主题为“关注社会办医高质量发展 推动社会办医院内涵建设”的专场论坛上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，作为我国医疗卫生服务体系的重要组成部分，社会办医在满足人民群众多样化、多层次的卫生健康服务需求，保障和改善民生，特别是促进经济社会发展方面起到了重要作用。

郭燕红谈到，党中央、国务院高度重视社会办医的健康发展，把社会办医作为实施健康中国战略和深化医改的重要任务。2019年发布的《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》，从加大政府支持社会办医力度、简化准入审批服务等6个方面入手，提出了22项政策措施，促进社会办医持续健康规范发展。

“从准入到规范管理，从质量安全到评审评价，我们对公立医院和社会办医院一视同仁，并且特别鼓励社会办医院能够在整个医疗服务体系当中发挥更大的作用。”郭燕红介绍说，目前国家对社会办医进一步加大了支持力度，社会办医在护理、康复、精神等细分领域有更大的发展空间，同时也希望社会办医能更好的融入全国医疗质量管理体系。

会上，郭燕红对近年来社会办医取得的成效表示了肯定。“社会办医数量大幅增加，诊疗服务量持续增长，专科能力不断提升。”郭燕红举例说道，在此次新冠肺炎疫情中，独立设置的医学检验实验室发挥了重要作用，在开展大规模检测时能在短时间调集力量，提升了检测的速度与效率。

郭燕红谈到，在快速发展的同时，社会办医还有很大的提升空间。这体现在3个主要方面：第一，社会办医数量多，但在规模、能力、依法执业意识等方面良莠不齐；第二，总体来看，社会办医的能力水平还有较大提升空间；第三，商业保险支持力度不够，未能满足多样化、多层次和个体化的医疗服务需求。

最后，在谈到今后推进社会办医再上新台阶时，郭燕红指出了3个“关键”。第一，要立足功能定位，构建多元化办医格局；第二，要发挥好自身优势，提升服务能力；第三，要加强行业监管，守住医疗质量安全底线。