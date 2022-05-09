面膜需要天天敷吗？这五个护肤的“坑”不要再踩了

日常生活中，每日的护肤是爱美人士的一项重要工作，但护肤方法不正确可能会带来更大的皮肤隐患。那么，我们生活中有哪些常见的护肤误区呢？就此人民网记者采访了中南大学湘雅二医院皮肤性病科、皮肤激光美容中心副主任医师邱湘宁。

误区一：油性皮肤无需保湿

控油与补水是完全不矛盾的。油主要由皮脂腺分泌，而水是皮肤角质层中保护屏障功能的重要组成部分。油性皮肤人群因出油多，经常会有过度清洁，或使用控油护肤品的情况，这些都可能引起皮肤干燥。因此，油性皮肤人群需要选择一款质地清爽的保湿产品，并坚持使用。特别是正在用药物治疗痘肌的油性皮肤人群，更需要使用保湿产品保护皮肤屏障功能。

误区二：没有太阳就不需要防晒

即使是阴天或多云天气同样需要防晒。阴天的紫外线强度约为晴天的20%~30%，多云天气则高达50%左右。这些情况下紫外线（尤其是UVA）的强度仍处于较高水平，对皮肤会造成伤害。雨天的紫外线强度约为晴天的5%~10%，而且打伞会阻挡一部分紫外线。因此，雨天无须涂抹防晒霜。

误区三：用化妆棉涂擦化妆水

对于敏感性、干性或有炎症的皮肤，经常连续用力地使用化妆棉涂擦化妆水，会使角质层变薄，皮肤屏障受损。化妆水的主要作用是调节皮肤的PH值及补水，只需用手轻轻涂抹即可。

误区四：儿童不需要防晒

紫外线对皮肤的伤害是从年幼开始逐渐累积的，而且儿童皮肤娇嫩，日光长时间照射容易出现晒伤反应。因此，儿童更应注意防晒。

误区五：面膜需要天天敷

皮肤的表皮虽然需要一定的水分，但也不是越多越好。表皮吸收过多水分会出现过度水合，造成皮肤屏障功能受损，正常皮肤可能变成敏感性皮肤；还可能形成类似粉刺的皮疹。因此，日常护肤不需要天天敷面膜。建议敷面膜一周不超过2次，每次敷贴10~20分钟即可。

那么，我们该如何正确护肤呢？邱湘宁表示，日常护肤要做好清洁、保湿和防晒。皮肤的清洁方式一定要温和。洁面1天2次，水温以温水为宜，选择使用无紧绷感的洁面产品。对于干性和敏感性皮肤，并不是每次洗脸都要用洁面产品，如环境不是很脏，也没有化妆，用清水洁面即可。好的保湿产品用完皮肤湿润、光滑、有弹性，并持续时间长。防晒要趁早，硬防晒是最有效的防晒方式，也可涂抹防晒霜，同时避免10~16时在阳光下长时间暴露。（视频制作：实习生李佳悦）

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