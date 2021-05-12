国家卫健委：全国注册护士总数470多万 较2015年增幅达45%

人民网北京5月12日电 （张文婷）2021年我国护士节的主题是“传承红色基因，创新发展护理”。国家卫生健康委医政医管局数据显示，近年来特别是“十三五”时期以来，我国护士队伍建设持续加强，2020年底，全国注册护士总数470多万，较2015年的324万增加146万，增幅达45%。每千人口注册护士数从2015年的2.37增加到2020年的3.35，全国医护比由2015年的1：1.07提高到1：1.15，具有大专以上学历的护士超70%，护士队伍学历素质和专业服务能力不断提升。

我国护理服务质量在持续提高。国家卫生健康委表示，通过持续开展优质护理服务，实施护士服务能力提升工程，护理服务质量持续提高，基层护理服务能力显著提升，护理工作更加贴近患者、贴近临床、贴近社会。各地基本实现二级以上医疗机构优质护理服务100%覆盖，患者满意度不断提高，群众看病就医获得感进一步增强。

护理服务领域在不断拓展。国家卫生健康委指出，通过开展“互联网+护理服务”试点工作，实施老年护理服务发展工程，探索推进老年居家医疗护理服务，将医疗机构内护理服务延伸至社区和居家，惠及更多高龄或失能老年人、出院后患者等行动不便的人群。护士为群众提供的医疗护理服务更加多元化，在疾病预防、治疗、护理和康复、安宁疗护等领域发挥了重要作用。

此外，护理管理水平稳步提升。国家卫生健康委提到，“十三五”时期持续加大护理管理力度，全面实行护士电子化注册管理，护士执业管理更加便捷高效。医疗机构护理管理组织体系和规章制度健全完善，逐步建立护理岗位管理制度，实施基于护理岗位的护士人力配置、培训、考核等，实现护士同岗同薪同待遇，多劳多得，优绩优酬，充分调动护士积极性。

国家卫生健康委表示，下一步，将坚持新时代卫生健康工作方针，大力加强护士队伍建设，有效增加护理服务特别是老年医疗护理服务供给，推动护理工作高质量发展。