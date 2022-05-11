十八大以来我国护士队伍建设情况如何？国家卫健委相关负责人详解

人民网北京5月11日电 （记者张文婷）党的十八大以来，我国护士队伍的建设和发展成效显著。今日，国家卫生健康委员会就党的十八大以来护理事业发展成效举行新闻发布会。在会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，截至2021年底，全国护士队伍发展到501.8万，比2012年增加了约252万人，增幅达到101%。

郭燕红提到，近十年来，护士队伍发展不断向基层倾斜，满足基层的卫生和护理需求。基层从事护理工作的护士数量从十年前的52.8万人增长到2021年的115万人，增长了62万人，增加了一倍。

同时，在护士队伍发展中，男性护士的比例也在不断提升。“到2021年底，全国500多万护士当中，男性护士的比例占到了3%，这比2012年的1.8%提高了不少。”郭燕红说道。

此外，每千人口的注册护士数量也从2012年的1.85人，增加到2021年的3.56人。全国的医护比，从2012年的1：0.95发展到2021年的1：1.7。“我们医护比例倒置的问题可以说得到了根本的扭转。”她说。

据郭燕红介绍，在护士数量不断增加的同时，护士的学历、素质和专业服务能力都在不断提升。具有大专以上学历的护士，从2012年的占比56%提高到2021年的近80%。护士队伍数量的增长和能力的提升，为护士拓展服务领域、提升技术能力奠定了基础，也在维护人民群众的生命安全和健康方面发挥了不可替代的作用。