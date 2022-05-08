“动态清零”是否意味全域静态管理？权威回应来了

5月以来，全国疫情防控形势整体趋稳，日新增本土确诊病例和无症状感染者继续下降，但仍存在反弹风险，疫情防控形势依然严峻复杂。“动态清零”是否意味全域静态管理？社区及口岸城市防控应注意什么？国务院联防联控机制有关专家作出权威解答。

什么是全方位综合防控“科学精准、动态清零”？

从突发疫情应急围堵阶段到常态化疫情防控探索阶段，再到全链条精准防控、动态清零阶段，我国疫情防控已走过两年多时间。国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示，我国正在进入全方位综合防控“科学精准、动态清零”的第四阶段。

梁万年介绍，全方位综合防控“科学精准、动态清零”阶段有以下5个主要特征——

一是以变应变。针对奥密克戎变异株的特征，及时优化完善相应防控举措，落实人、物、环境同防等措施。

二是以快制快。切实落实“四早”，对疫情信息“逢阳必报、逢阳即报、接报即查”，利用“抗原筛查+核酸诊断”监测模式，将疫情防控再前移一步。

三是隔离收治能力再增强。切实做好定点医院、方舱医院、隔离点的准备，确保疫情发生后能快速扩容，满足需要。

四是分类收治机制再健全。最大限度地减少轻症和无症状感染者挤占日常医疗资源的情况。

五是疫情处置再提速再聚焦。第一时间统筹调配风险人群管控、检测、流行病学调查、转运、隔离、收治等各方面力量，使防控链更加有效协同。

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有表示，国家卫生健康委将继续指导各地抓紧抓实疫情防控工作，从严落实常态化疫情防控举措，对发生本土聚集性疫情的地区加快排查并有效管控风险，尽早阻断疫情的社会面传播，坚决筑牢疫情防控屏障。

“动态清零”是否意味全域静态管理？

近期，因疫情防控需要，多地实施了全域静态管理。梁万年回应：“‘动态清零’并不意味着全域静态管理。恰恰相反，‘动态清零’追求的目标之一就是尽可能避免全域静态管理。”

什么情况才需实行全域静态管理？梁万年表示，原则上，在疫情早期，传播链条清晰、风险可控的情况下，没有必要采取全域静态管理。

但是，当出现广泛的社区传播、传播链条不清楚、出现暴发流行和规模性反弹的风险较大的情况下，要综合考虑疫情特点、所处阶段、防控能力、人口特征等因素，来决定是否采取如静态管理等更为严格的防控措施，以及具体区域大小、范围、时间和管理的力度等。

梁万年说，当前，针对奥密克戎变异株的特点，一方面要快速、果断、彻底地采取相关防控措施；另一方面要强化精准科学防控，最大限度地平衡好疫情防控和经济社会发展、正常生产生活之间的关系。既要防止不作为、慢作为，也要防止乱作为、层层加码。

“落实‘四早’、落实‘四方责任’，可以有效避免全域静态管理。”梁万年说。

社区及口岸城市防控应注意什么？

社区及口岸城市的疫情防控一直是社会公众关切的热点。

梁万年介绍，社区防控首先应既确保防控措施切实落地，也保证居民正常生活。还要进一步夯实社区防控的组织体系和防控网络、提升社区防控能力、做好社区管控。

社区一线的工作人员是社区防控主力军。梁万年说，要采取更多务实、贴心、暖心的举措，做好一线工作人员的工作和生活保障，合理调配人力资源、安排工作班次，同时加强后备力量的储备，解决好一线人员的后顾之忧。

对于口岸城市的防控，梁万年表示，要加强口岸城市的源头管控，加强入境人员及进口冷链食品、物品的风险防范，织密扎牢“外防输入”的防线。可以在有条件的口岸城市设置缓冲区，缓冲区内实行较为严格的疫情防控管理，缓冲区外地区实行常态化的管控措施。

“口岸城市应对疫情防控和民生保障同步研究部署，公布并畅通民生保障热线，及时解决和主动回应群众关切，保障群众基本生活，让疫情防控措施更有温度。”梁万年说。（北京分秒必争阻断病毒传播链）