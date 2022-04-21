这两“房”，关乎你的人生

人民网北京4月21日电 （记者乔业琼）今年4月15日至21日是第28个全国肿瘤防治宣传周，主题为“癌症防治 早早行动”。女性乳房不仅是魅力的象征和哺育的符号，其健康更是关系到个人乃至家庭的幸福和未来，因此可以说是世界上最珍贵的“房子”。作为困扰乳房健康的一大杀手，乳腺癌发病率逐年升高，严重威胁女性健康，需时刻引起警惕。

无锡市疾控中心指出，对于乳腺癌有四个常见误区。一是把乳房肿块等同于乳腺癌，这是不对的，乳房出现肿块的原因有很多， 90%的乳房肿块不是恶性肿瘤。二是认为癌症都是遗传的，是不准确的，只有5%~10%的乳腺癌与遗传有关。三是大胸是否更容易得乳腺癌，其实不一定。乳房大只是代表胸部脂肪组织较多，与乳腺疾病没有直接关系。四是胸部按摩可以预防乳腺癌，这一观点是错误的。适度的胸部按摩可以促进局部循环、增加舒适度，但按摩不能改变遗传基因，也不能改变激素水平，甚至过度按摩还可能损伤乳腺。

正确认识乳腺癌，已知的病毒和细菌感染与乳腺癌发生没有关联，但这些因素会增加乳腺癌发病的风险。包括年龄≥40岁；肥胖，缺乏体力活动，不健康饮食；遗传因素或乳腺疾病史；初潮＜12岁，绝经＞55岁，不生育或初产＞35岁；不哺乳或哺乳少；长期使用激素药物；吸烟、过度饮酒；长期接触电离辐射等。

做到“早预防、早发现、早诊断、早治疗”，是预防癌症、及早发现癌症和提高癌症生存率的关键。

无锡市疾控中心建议，要改变不健康生活方式、采取干预措施可预防乳腺癌的发生。包括坚持母乳喂养；经常参加体育锻炼；控制体重；避免过度饮酒；戒烟，避免二手烟；避免长期使用激素；避免暴露于过量辐射之下等。

做好自检和筛查，及早发现乳腺疾病。包括已婚育龄妇女应定期接受乳腺癌筛查；定期开展乳腺自检，建议每月进行一次，在月经结束后一周左右进行。

当出现乳房出现肿块或增厚；乳房大小、形状或外观出现变化；皮肤出现凹陷、发红；乳头出现异常分泌物或乳晕异常等症状时，应及早就医。

乳腺癌是一类生存预后较好的癌症，中国女性乳腺癌5年生存率达82%，在发现乳腺癌后开展规范治疗，可以提高生存率和生存质量。

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