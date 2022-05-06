国家卫健委：逾2亿老年人完成全程接种 占老年人口的81.67%

人民网北京5月6日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍抓实抓细疫情防控工作有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委疾控局副局长吴良有介绍，截至5月5日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗33亿4970.2万剂次，接种总人数达到12亿8604.9万，已完成全程接种12亿5104.2万人，覆盖人数和全程接种人数分别占全国总人口的91.22%、88.74%。完成加强免疫接种7亿5672.3万人，其中序贯加强免疫接种3175.8万人。60岁以上老年人接种覆盖人数达到2亿2768.1万人，完成全程接种2亿1562.4万人，覆盖人数和全程接种人数分别占老年人口的86.23%和81.67%，老年人群加强免疫接种已完成1亿6232.4万人。

吴良有表示，近期国内疫情防控形势严峻复杂，实践证明，接种新冠病毒疫苗对预防重症和死亡等方面有良好效果。目前新冠病毒疫苗接种总体顺利，加强免疫正在有序开展，老年人群接种率也在不断提高。

“将进一步加强接种组织实施，统筹做好疫情防控和新冠病毒疫苗接种工作。希望大家积极配合，按程序及时完成疫苗接种。”吴良有说。