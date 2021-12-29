新年将至要防流感 中疾控提醒：疫苗接种是预防最有效手段

元旦要来了，新年的脚步也悄悄地离我们越来越近了。节日假期可千万不要让流行性感冒（流感）来凑热闹。

近日，中国疾控中心通过官方微信发文提醒，防范流感，每年接种流感疫苗。空气传播防不胜防，疫苗接种是预防流感的最有效手段，可以减少流感相关疾病带来的危害及对医疗资源的占用。除了打疫苗外，也要养成良好的日常卫生习惯，新冠日常防控期间，大家采取的预防飞沫、接触传播的措施，也有助于阻断流感病毒传播，

以前得过流感今年是否还会得？还可能会得的。中国疾控中心指出，人感染某型别流感病毒后，仅对该型别流感病毒产生一定的免疫力，但流感的型别很多，且容易发生变异。因此，以前得过流感，之后也会再次得流感。

流感病毒易于变异，传播迅速，每年可引起季节性流行，在学校、托幼机构和养老院等人群聚集的场所可发生暴发疫情。流感患者和隐性感染者是流感的主要传染源，从潜伏期末到急性期都有传染性，感染的动物也具有传染性。主要通过打喷嚏、咳嗽等空气飞沫传播，也可通过口腔、鼻腔、眼睛等处粘膜直接或间接接触传播。流感病毒也可通过气溶胶经呼吸道传播。人感染禽流感，主要通过直接接触受感染的动物或受污染的环境而患病。

另外，流感的病因是流感病毒，普通感冒的病因是细菌/支原体/鼻病毒/其它病原体等多种病原。流感的全身症状一般比普通感冒重。流感的传染性往往比普通感冒强，每年可引起季节性流行。

日常防护措施：

1、勤洗手，不要用脏手触碰眼鼻口。

2、做好呼吸道礼仪，咳嗽或打喷嚏时，用纸巾、毛巾等遮住口鼻。

3、少聚集。流感流行季节，尽量避免去人群聚集场所，在公共场所正确佩戴一次性口罩。

4、多通风。注意室内通风，家庭成员出现流感患者时，要尽量避免相互接触，尤其是家中有老人与慢性病患者时。

5、当家长带有流感症状的患儿去医院就诊时，应同时做好患儿及自身的防护（如戴口罩），避免交叉感染。

6、养身体。均衡饮食，适量运动，充足休息。

7、莫“强撑”。学校、托幼机构等集体单位中出现流感样病例时，患者应居家休息，减少疾病传播。（记者孙红丽）