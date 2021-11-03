疾控专家：警惕流感与新冠共流行的复杂状况

最新数据显示，我国监测的2021年流感阳性率整体上低于新冠疫情前平均水平。不止我国，事实上世界各国的季节性流感活动从2020年初开始均呈“断崖式”下降！

有着5次大流行历史的流感病毒，当真像过气明星一样“过气”了吗？

流感低水平流行，归功于NPIs！

“针对新冠实施的NPIs在这一过程中发挥了意想不到的作用。”中国科学院院士、中国疾控中心主任高福表示，NPIs即各国针对新冠的非药物干预措施（non-pharmaceutical interventions, NPIs），包括戴口罩等个人防护、保持社交距离、限制人员流动、取消大规模聚集、关闭公共场所、停课、限制旅行和发布居家建议等。

与前几个流行季相比，包括中国、美国在内的多个国家2019—2020年的季节性流感活动显著减少。实际上，这种流感活动的低水平情况在接下来的2020—2021年流行季仍持续存在，例如B/Yamagata流感谱系，2020年4月到2021年8月在各地均没有被监测到，似乎“销声匿迹”。

流感与新冠，“脾气”可真像

可见，流感在人类中低水平流行，主要由于新冠防控措施的普及。除此之外，流感与新冠，还有着更多千丝万缕的联系。它们都能引发大流行，也不是“巧合”。中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所研究员、国家流感中心副主任刘军认为，它们之所以都能够引发大流行，是因为有着相似的特征。

“都具有呼吸道传播的特点。”刘军说，除了这个主要的特点，还有3个共同特点：一是它们感染人类引发的症状都具有多样性，尤其是都存在潜伏或无症状感染和轻度的情况，给病例识别和疫情控制带来了难度；二是它们的病毒变异株或重配株不断出现，且呈现出传播力、感染性增强和免疫逃逸等特点；三是它们的易感动物都很广泛，不只感染某一个物种，比如新冠病毒可以感染水貂、白尾鹿，流感病毒可以感染禽类，这为疫情的出现和反复提供了潜在的宿主。

流感卷土重来，可能吗？

新冠病毒占C位，流感病毒是不是就此“过气”了呢？对于这个问题，专家们给出了不谋而合的答案——更应该提高警惕！

尽管在人类中，流感病毒的流行度降低，但是在人类之外的家禽、候鸟中，仍能够检出禽流感病毒。资料显示，2020年春天H5N8禽流感病毒在中欧和东欧引发多起禽类疫情，2020年底前俄罗斯又报告了H5N8禽流感病毒感染人的病例。

高福认为，鉴于目前流感流行与新冠的共流行的复杂现状，我们更应该对季节性流感和禽流感提高警惕。除此之外，一些国家不再认为新冠是一种社会危害性疾病，已经或计划取消社交距离的限制。刘军表示，这些国家非药物干预措施（NPIs）的逐步放松，可能会导致即将到来的流感季节的流感感染率的上升。

“在新冠防控压力下，虽然流感呈现低水平流行，但可能会有新流感变异株的出现。”刘军还提醒，流感病毒的变异或重配毒株也可能引起流行，在一些国家和地区，医疗资源可能将继续向新冠倾斜，这将持续影响其应对流感大流行的能力。此外，其他呼吸道病毒包括呼吸道合胞病毒病例的增加，也将使未来流行季的呼吸道传染病疫情防控情况更加复杂。（张佳星）