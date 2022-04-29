上海以老年人为重点积极推进新冠疫苗接种

本报上海4月28日电 记者在上海市28日举行的疫情防控工作新闻发布会上了解到，截至目前，上海全市60岁及以上老年人累计完成新型冠状病毒疫苗全程接种超360万人，全程接种率62%，完成加强免疫接种超220万人，加强接种率38%。

上海市卫生健康委副主任赵丹丹表示，研究和监测显示，奥密克戎变异株对老年人，尤其是没有接种新冠疫苗和有慢性基础性疾病的老年人带来的危害非常大，接种新冠疫苗对防止重症和死亡的效果是非常显著的。

怎么让老年群体疫苗接种便利又安全？上海市青浦区副区长张彦表示需要做好以下三方面工作。一是做好发动排摸。通过大数据平台排摸核酸检测人口情况，梳理60岁以上未接种人员。采取网格化形式，村居干部划片包干，工作人员、志愿者进行点对点、人对人电话联系，进行疫苗接种科普工作，宣传疫苗作用。二是方便市民群众。在社区卫生服务中心新冠疫苗接种门诊的基础上，扩大接种布点，在各村居委内设置临时接种点，安排多支流动接种小分队进入村居，提供就近新冠疫苗接种服务。三是保障接种安全。鼓励由子女或家属陪同老人前往接种点接种疫苗。按照“自愿、知情、同意、免费”原则，强调现场接种安全第一，认真检查受种者健康状况，核查接种禁忌症，规范实施接种流程。同时，在接种现场安排急救医务人员、急救药品、120救护车，并设置定点医院绿色通道。

据介绍，上海市当前仍处于疫情防控的关键时期，各区正积极统筹做好疫情防控和新冠疫苗接种工作，在疫情风险可控的前提下，以老年人为重点，积极推进新冠疫苗接种。为方便老年人接种，金山、奉贤、崇明、青浦等区优化服务模式，如安排移动接种车进社区，在养老机构等设置临时接种点，专车接送社区老年人、设置老年人接种窗口等，提供更加便捷、温馨的接种服务。“随着疫情防控工作持续推进以及‘三区’划分动态调整，各区将继续有序、稳妥、安全地推进新冠疫苗接种。”赵丹丹说。