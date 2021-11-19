突然喘不上气是怎么回事？记住这些急救方法

突然喘不上气如何急救？120北京急救中心官微今天对急救方法进行了介绍：

第一步：扶患者坐起，两腿下垂，以减少静脉血液的回心血量，从而降低心脏的负荷，还可以减少腹腔脏器对肺部的压迫减轻症状。

第二步：有条件的话，及时吸入氧气，纠正缺氧。哮喘患者半卧位吸氧，同时及时吸入手边备用的气喘喷雾剂；如心绞痛发作，血压较高，可含服硝酸甘油片（血压低时不可服用）。

第三步：尽快拨打120急救电话，并说明具体情况。

据介绍，呼吸困难是呼吸功能不全的一个重要症状。一种是患者的主观感受：感觉到空气不足，呼吸很费力，有一种空气很快被耗尽的感觉，也就是通常所说的“气短”、“喘不上气来”等等；另一种是客观表现：患者会出现呼吸频率加快，深度加深，严重的时候必须张口、耸肩，鼻翼煽动，点头，甚至出现发绀，嘴唇发紫等等现象。

120北京急救中心表示，突然喘不上气，需先了解不同情况下的病因，以便于更好地进行急救。呼吸困难分为下列4种类型：

肺源性呼吸困难

肺部疾病所致，如：慢阻肺、肺气肿、支气管炎、哮喘、肺不张、肺梗塞、气胸等。

肺部疾病患者通常在运动时会感到呼吸困难、喘不上气。如果心脏或肺部不能正常工作，甚至极小用力都可能使呼吸速度剧烈增加并出现气短、呼吸困难。严重的肺部疾病休息时也会出现喘不上气。

心源性呼吸困难

常见于左心功能不全所致心源性肺水肿，其临床特点，患者有严重的心脏病史。呈混合性呼吸困难，卧位及夜间明显。

血源性呼吸困难

重症贫血可因红细胞减少，血氧不足而致气促，尤以活动后显剧，大出血或休克时因缺血及血压下降，刺激呼吸中枢而引起呼吸困难。

神经精神性与疾病性呼吸困难

重症脑部疾病如脑炎、脑血管意外、脑肿瘤等直接累及呼吸中枢，出现异常的呼吸节律，导致呼吸困难。（记者孙红丽）