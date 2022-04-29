北京新增47例本土确诊病例和2例本土无症状感染者

中新网4月29日电 据北京卫健委微博消息，4月28日0时至24时，北京市新增47例本土确诊病例(确诊病例1至29昨日已通报)和2例无症状感染者(昨日已通报)，无新增疑似病例；新增2例境外输入确诊病例和2例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院4例。

本土病例

确诊病例1：现住朝阳区南新园，在校学生。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月28日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例2：现住丰台区长辛店街道园博嘉园4号院。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月28日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例3、16、23：为同一家庭成员，现住顺义区李遂镇前营村。4月27日报告核酸检测结果均为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月28日诊断为确诊病例，确诊病例3、23临床分型均为轻型，确诊病例16临床分型为普通型。

确诊病例4、10：现住通州区京贸中心，均为培训机构老师。4月27日报告核酸检测结果均为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月28日诊断为确诊病例，临床分型均为轻型。

确诊病例5：现住房山区窦店镇下坡店三区。4月26日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月28日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例6：现住房山区窦店镇瓦窑头村。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月28日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例7：现住石景山区古城街道京西商务中心绿地金融中心。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月28日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例8：现住房山区良乡镇东二街村铁路东南里40号。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月28日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例9、18：现住房山区琉璃河镇兴礼村。4月27日报告核酸检测结果均为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月28日诊断为确诊病例，临床分型均为轻型。

确诊病例11：现住顺义区李遂镇前营村。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月28日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例12：现住房山区窦店镇于庄村。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月28日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例13：现住顺义区南法信(地区)镇焦各庄北小街一条。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月28日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例14：现住通州区新华街道加华印象，通州区通胡大街70号楼底商老家肉饼(通胡店)员工。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月28日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例15：现住通州区土桥Plus4号楼。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月28日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例17：现住房山区西潞街道西潞园。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月28日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例19：现住房山区窦店镇于庄村。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月28日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例20：现住东城区前门街道草厂横胡同。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月28日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例21：现住房山区窦店镇于庄村。4月26日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月28日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例22、26：为同一家庭成员，现住海淀区甘家口街道白堆子甲23号院。4月27日报告核酸检测结果均为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月28日诊断为确诊病例，临床分型均为轻型。

确诊病例24：现住房山区窦店镇瓦窑头村。4月26日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月28日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例25：现住房山区窦店镇山水汇豪北区。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月28日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例27：现住通州区中仓街道北人家园。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例28：现住朝阳区十八里店乡吕家营住宅小区。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例29：现住朝阳区十八里店乡周家庄中路19号院。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月28日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例30：现住朝阳区松榆东里。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月28日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例31：现住通州区永顺南街馨通家园。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例32：现住房山区阎村镇。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月28日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例33：现住海淀区岭南路30号院。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例34：现住丰台区长辛店街道赵辛店村。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例35：现住朝阳区小黄庄前街13号院。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例36：现住丰台区长辛店街道赵辛店村。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例37：现住朝阳区光辉里小区。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例38：现住丰台区长辛店街道赵辛店村。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例39：现住丰台区王佐镇南岗洼488号。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例40：现住朝阳区金盏嘉园C区。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例41：现住朝阳区光辉里小区。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例42：现住通州区北人家园。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例43：现住房山区窦店镇沁园春景。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例44：现住通州区玉桥街道。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例45：现住朝阳区尚古古玩城。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例46：现住房山区窦店镇于庄村。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例47：现住通州区新华东街30号楼。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

无症状感染者1：现住海淀区甘家口街道白堆子甲23号院。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月28日诊断为无症状感染者。

无症状感染者2：现住顺义区南法信(地区)镇焦各庄村西街。4月28日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为无症状感染者。

境外输入确诊病例

确诊病例1：中国籍，4月21日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月28日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例2：中国香港籍，4月27日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店。4月27日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月28日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

请与病例轨迹有交集人员、健康宝弹窗人员立即向社区报告，配合各项防控措施。“五一”假期将至，市民朋友非必要不出京，倡导就地过节，减少不必要的聚餐聚会，尤其不要带儿童、老人及体弱者到人员聚集的场所。进入公共场所时要配合做好戴口罩、验码测温、一米线等防控措施。进返京人员须持48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码，抵京前或抵京后12小时内需通过“京心相助”小程序向所在社区(村)、单位、酒店等报告，抵京24小时后、72小时内须进行1次核酸检测，抵京后7日内不聚餐、不聚会、不前往人群密集场所。在京单位督促进返京员工返岗前48小时内加做1次核酸检测，检测阴性结果未出之前居家办公，并做好个人健康监测，如出现发热、咳嗽等症状，要及时按规定就诊。