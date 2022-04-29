我国现有本土确诊病例呈下降趋势

“当前，我国现有本土确诊病例和正在医学观察的无症状感染者近10天来持续波动下降，一些地区陆续实现社会面清零，恢复了正常生产生活秩序。”国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋在28日国务院联防联控机制发布会上表示，要始终坚持“动态清零”总方针不犹豫、不动摇，杜绝麻痹大意，严防“跑冒滴漏”，管住重点地区、重点人群，切断疫情传播链条。同时，也要防止政策执行极端化、机械化，防止层层加码。

4月报告本土疫情的地市数较3月略有减少但仍处于高位

国家卫健委提供的数据显示，4月以来，全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告本土感染者55.3万例，波及除西藏外的所有省份。

“总体来看，近期全国疫情继续呈现点多面广的态势。4月全国共有261个地市报告本土疫情，报告本土疫情的地市数较3月份略有减少，但仍处于高位。”国家卫健委疾控局副局长吴良有介绍，全国疫情仍主要以上海市和吉林省两地的规模化疫情为主，两地报告的感染者数占全国总数的95%以上。除西藏未报告病例，重庆、宁夏等少数省（区、市）仅报告个别散发病例外，其余省份均存在本土聚集性疫情。

吴良友介绍，现在多个省份的疫情传播链条多，既有外省溢入疫情，也有本地源头不清的传播疫情，增加了疫情防控的复杂性和艰巨性。目前，河北、江苏、浙江、辽宁、安徽、江西、北京等省（区、市）疫情处置积极有效。吉林省疫情呈持续下降态势，吉林市疫情已进入隔离点阳性清零阶段，长春市疫情进入封控管控区清零阶段。上海市疫情整体呈现明显下降趋势，社会面疫情风险正逐步降低，但防控形势依然严峻，防反弹防外溢任务十分艰巨。

要对医疗机构做到“非必要不封控”

对于社会关注的急危重症患者的医疗需求，国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红强调：“医疗机构要在急诊、抢救室、手术室和病房设立缓冲区域，对核酸结果不明的一些急危重症患者，要及时救治。”

她还指出，对于血液透析患者、放化疗的肿瘤患者，以及孕产妇和新生儿等特殊群体，要实施精细化分类服务，切实保障他们能够得到常规和连续的医疗。需要长期药物治疗的慢性病患者，按照最长不超过12周的要求，延长处方量，最大限度满足患者的用药需求。

郭燕红表示，要加强医疗机构的科学精准防控，做到“非必要不封控”，不能因为疫情的处置，对医疗机构一关了之、一封了之。对确需采取封管控措施的医疗机构，要迅速启动应急机制，切实保障急诊、血液透析室、手术室、重症监护室、分娩室等重点科室服务的连续性，尽最大可能减少疫情防控对医疗机构正常诊疗服务的影响。

当前疫情形势下，各医疗机构如何保障群众在节假日期间的正常就医需求呢？对此，郭燕红表示，医疗机构要严格落实假期期间的值班要求和领导代班制度，特别要保证急诊24小时开放，不得出现停诊和拒诊的问题。同时，医疗机构要严格落实首诊负责制和急危重症抢救制度，不能以任何理由推诿、拒绝和延误诊疗，要确保需要紧急救治和常规接续治疗的患者都能够得到及时的医疗服务。

继续落实跨省旅游经营活动管理“熔断”要求

“五一”期间还能出游吗？对此，文化和旅游部市场管理司副司长李晓勇回应称，旅行社要严格执行《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南（第三版）》，不组团前往中高风险地区旅游，不承接中高风险地区旅游团队，不组织中高风险地区游客外出旅游。同时，严格落实旅行社企业暂停经营出入境团队旅游业务、暂停经营进出陆地边境口岸城市跨省团队旅游业务，以及跨省旅游经营活动管理“熔断”的要求。

对于“五一”假期客流的问题，交通运输部应急办副主任周旻表示：“受疫情形势和各地防控政策影响，假期群众旅游半径将较正常时期有明显减小。预计假期全国客运量1亿人次，较2021年同期下降62%左右。”

如遇局部地区突发疫情，铁路部门如何应对？国铁集团客运部副主任朱文忠介绍，铁路部门将根据地方政府的防控政策，及时调整列车开行方案。列车停运时，12306系统将向旅客发送短信提醒。同时，铁路部门会根据相关政策，及时出台免收退票手续费的措施，并向社会公告。旅客可以通过互联网、自助票务终端、车站人工窗口等方式办理退票，铁路12306网站和手机客户端将提供24小时退票服务。

不能把新冠肺炎视作“大号流感”来对待

从近期死亡病例的报告来看，死亡病例呈现高龄且部分患者合并多种基础疾病的特点。对此，郭燕红表示，在治疗新冠肺炎的同时，要特别重视基础疾病的治疗。

她指出，从近期疫情死亡病例来看，不能把新冠肺炎等同于普通流感或者视作“大号流感”。新冠肺炎对公众尤其是老年人以及患有基础性疾病的脆弱人群，还会带来严重的身体危害。

那么，老年人该如何应对？“一旦发生疫情，要尽可能让老人居家，养老机构要采取严格的闭环管理。为了避免重症和死亡，老年人更应当积极接种疫苗，同时要做好戴口罩、勤洗手、不聚集这些个人防护的基本措施。”郭燕红表示。

郭燕红指出，将从以下几个方面来推动减少重症和死亡的发生——注重识别重症的高危因素，推动治疗关口前移，通过早期干预和规范治疗，减少轻症转为重症；加强定点医院的建设，选定综合能力强、救治水平高的医院作为定点医院；积极推动多学科联合查房，对重症患者实施清单式管理，实施一人一策的个性化诊疗方案；严格落实疑难病例讨论和死亡病例讨论的医疗安全管理制度，提高救治水平；强调疫苗接种，特别是要加强老年人的疫苗接种，同时要加快推进治疗药物的研发。

（本报北京4月28日电 本报记者 金振娅）