“动态清零”是中国抗疫制胜“法宝”

当前，吉林及其他多地聚集性新冠肺炎疫情得到有效控制，上海清零攻坚战初见成效，全国疫情呈波动下降趋势。4月29日，国新办新闻发布会在京举行，就坚持“动态清零”，做好疫情防控工作相关情况，国家卫生健康委相关负责人作出回应。

我国始终坚持“动态清零”不犹豫、不动摇

今年2月底以来，面对传播性和隐匿性显著增强的奥密克戎变异株流行，我国疫情呈现点多、面广、频发的特点，疫情防控工作遭遇武汉保卫战之后最为严峻的考验。对此，国家卫生健康委副主任李斌表示，我国始终坚持“动态清零”不犹豫、不动摇，第一时间统筹调配检测、流调、转运、隔离、收治等力量，最大限度遏制疫情扩散蔓延。

“当前全球疫情仍处于高位，病毒还在不断变异，疫情带来的风险和威胁仍然存在。”李斌指出，我国是人口大国，地区发展不平衡，医疗资源总量不足，如果放松疫情防控，放任病毒传播，势必会在短期内造成大量人群被感染，进而出现大量重症和死亡病例，医疗卫生资源将面临严重挤兑风险，大量有基础性疾病患者、老年人、儿童和孕妇等脆弱人群的身体健康将首当其冲受到严重威胁，经济社会平稳发展将受到严重影响。

他表示，疫情发生以来，我国率先控制住疫情，率先复工复产，率先在世界主要经济体中实现经济正增长。稳定的疫情防控形势为我国保持经济发展和疫情防控全球领先地位，提供了最有利的环境。“坚持‘全国一盘棋’，在疫情地区采取局部的、严格的防疫措施，保证全国大部分地区和人群的正常生产生活，是符合成本效益的。”

李斌强调，从武汉保卫战，到常态化疫情防控，再到迎战德尔塔、奥密克戎的全链条精准防控，我国始终坚持“动态清零”总方针，发现一起、扑灭一起。实践证明，“动态清零”是中国防控疫情的制胜“法宝”，是当前统筹疫情防控和经济社会发展的最优选择，是当前我国疫情防控务必守住的底线。

“‘动态清零’不是绝对的‘零感染’，面对奥密克戎等变异株的挑战，我们还没有能力保证不出现一例本土病例，但是我国已经在丰富的防控实践中积累了一套卓有成效的防控措施，并根据病毒的新变化、疫情的新情况，因时因势对防控措施不断优化升级。”李斌说，“我们有能力、有信心在发现本土疫情时，快速反应、精准防控、以快制快，采取全方位综合措施，在最短时间内扑灭疫情，以最小的成本实现最大的防控效果。”

以快治快，用最小成本和代价战胜新冠肺炎疫情

国家卫生健康委疾控局负责人雷正龙表示，随着对新冠病毒认识的不断深入，根据疫情形势变化和防控工作的实际需要，我国防控政策措施也在不断进行调整完善，以期更好统筹疫情防控和社会经济发展。

“我们力争在最短时间内找到密接、次密接，缩短感染者和密接在社会上停留的时间，缩小疫情扩散范围。科学划定中高风险地区，做好分级分类分区精准管控。社区防控中，精准划分封控区、管控区、防范区。”据雷正龙介绍，目前我国已经布局了多个mRNA疫苗研发任务，进展较快的正在境外开展III期临床试验，有的也正处于审评、审批过程中。

针对“奥密克戎毒株特点导致‘动态清零’几乎等同于全域静默、全员核酸”的社会关切，国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示，抗击奥密克戎并不意味着做不到“早发现、早报告、早隔离和早治疗”。目前中国提倡的“核酸+抗原自测”的联合检测策略，是根据疫情发展阶段和疫情特点而决定。“总体上来看，疫情发现得越早，传播链条就越清楚。”

梁万年指出，“四早”做得越好，就越能搞清楚传播的来龙去脉、波及范围等，防控的精准度就越高，就不一定需要更大的管控范围，可能只需要在精准的、可控的范围内采取核酸检测、抗原自测和相应的管控措施。要做到“四早”，需要靠各地的监测能力、发现报告和快速反应能力，各个部门和民众的参与度以及对疾病的警惕和重视程度等一系列的理念、能力和机制来保障。

梁万年表示，目前我国已具备“四早”的技术和手段，核酸检测和抗原检测的有效组合，能够尽早发现可能的感染者；同时，我国法律上对疫情报告有一系列规定和要求。此外，我们有一套完备的监测体系，监测能力正在进一步加强。

“更为重要的是，两年多以来，我们已经积累了和新冠病毒斗争的经验，包括应急体系、救治体系、民众参与群防群控、部门联动。”梁万年认为，联防联控机制已形成一个最基本的经验，即以快治快，特别是针对奥密克戎毒株，只要用好这些经验，一定能落实“四早”，尽快用最小成本和代价战胜新冠肺炎疫情。

不得以任何理由拒绝急危重症患者救治

李斌指出，当前，全国新冠肺炎疫情呈现多点散发和局部规模性疫情交织的态势，防控形势依然严峻。一些地区因受疫情的影响，对一些区域进行了封控和管控，群众的就医也受到了影响。针对这一问题，国家卫生健康委提出明确要求，作出全面部署，并对各地进行了具体和细致的工作指导。各地也采取了切实有效的措施，千方百计保障群众就医需求。

国家卫生健康委已部署安排，要求各地设立“黄码”医院，开通“云门诊”。对于危急重症患者，在核酸检测结果不明的情况下，要及时启动和规范使用急诊、抢救室、手术室、病房设立的缓冲区域，医务人员严格落实首诊负责制和急危重症抢救的制度，做好个人防护，及时有效地进行救治，不以任何理由推诿拒绝、延误治疗，从而更好保障急危重症患者的救治。

针对封控区内血液透析的患者、放化疗等肿瘤患者，以及孕产妇和新生儿等特殊群体，地方疫情防控部门要做好调查和统计，要建立台账，做到“底数清、情况明”，切实落实好连续的医疗服务保障。对长期服药的慢性病患者，可通过开具长处方等方式，由基层医疗卫生机构做好服务，满足特殊群体的就医需求。

此外，疫情防控期间，应进一步完善发生疫情地区的医疗保障。要提高统筹的层级，加强部门联动，科学设置120等急救电话和便民服务的渠道，确保群众在紧急情况下能够“打得通、联系上、找到人、看上病”。封控区和管控区要不断完善应急状态下医疗服务管理的运行机制，安排专家团队对有需要的人员提供咨询和评估，需要外出就医的，要点对点接送，闭环管理，让有看病需求的居民能够出得了小区的门，进得去医院的门。

梁万年介绍，对方舱医院而言，要实行病例分级治疗建设和改造一批方舱医院，确保有需要的时候能够在两天内投入使用，保障应收尽收、应治尽治。截至4月25日，全国已建成和正在建设的方舱医院近400家，床位总数约56万余张。同时，ICU救治建设也得到进一步强化，应急医疗救治物资储备等也得到加强。