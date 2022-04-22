我国具备能力和条件坚持“动态清零”不动摇

央视网消息（新闻联播）：国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年今天（4月22日）在接受总台央视记者专访时表示，奥密克戎绝不等同于大号流感，中国具备实现“动态清零”的能力和条件，坚持“动态清零”总方针不动摇最大限度保障了人民生命安全和经济社会发展。

梁万年介绍，衡量一个病毒的严重程度要综合考虑传播力和所导致的重症和死亡，奥密克戎的传播力远大于流感和此前的新冠其他变异株。在没有防护措施的情况下，平均一个人可以平均传播9.5个人。从病死率来看，全球的流感平均病死率为0.1%，而奥密克戎变异株的病死率真实世界数据显示平均病死率是0.75%左右，约为流感的7到8倍，老年人群特别是80岁以上的老年人群病死率超过10%，是普通流感的近百倍。

梁万年表示，中国“动态清零”总方针的核心在于在当前无法消灭病毒也无法彻底阻止感染发生的情况下，对疫情发现一起扑灭一起。我国现阶段通过实施“动态清零”来赢得时间做好准备，这其中包括深化对病毒的认识、更广泛的疫苗接种以及研发更有效的药物等。