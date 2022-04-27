北京新增31例本土确诊病例和3例本土无症状感染者

中新网4月27日电 据北京卫健委微博消息，4月26日0时至24时，北京市新增31例本土确诊病例(确诊病例1至11、16、21昨日已通报)和3例无症状感染者，无新增疑似病例；无新增境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。治愈出院3例。

确诊病例1：现住房山区窦店镇于庄村。4月24日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月26日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例2：现住朝阳区双龙南里小区。4月25日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月26日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例3、15：均为在校学生，现住址均位于朝阳区。4月25日报告核酸检测结果均为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月26日诊断为确诊病例，临床分型均为轻型。

确诊病例4：现住房山区窦店镇瓦窑头村。4月25日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月26日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例5：现住房山区窦店镇小高舍村。4月25日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月26日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例6：现住房山区窦店镇于庄村。4月25日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月26日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例7：现住昌平区天通苑北街道北二区。4月25日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月26日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例8：现住顺义区李桥镇后桥村。4月25日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月26日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例9：现住房山区窦店镇于庄村。4月25日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月26日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例10：现住丰台区长辛店街道赵辛店东街150号。4月26日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例11：现住朝阳区双井街道御宸上院小区。4月25日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月26日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例12、13、24：现住朝阳区方家村。4月25日报告核酸检测结果均为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月26日诊断为确诊病例，确诊病例12、24临床分型均为轻型，确诊病例13临床分型为普通型。

确诊病例14、22、23、27：均为在校学生，现住址均位于朝阳区。4月26日报告核酸检测结果均为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，确诊病例14、22、23临床分型均为轻型，确诊病例27临床分型为普通型。

确诊病例16：现住房山区长阳镇金桥国际公寓。4月26日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例17：现住朝阳区十八里店乡弘善家园小区。4月26日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例18、19：为母子关系，现住朝阳区红庙北里小区。4月26日报告核酸检测结果均为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型均为轻型。

确诊病例20：现住丰台区东铁匠营街道蒲安里小区。4月26日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例21：现住昌平区北七家镇冠华苑4期。4月25日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月26日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例25：现住房山区窦店镇世界名园小区。4月25日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月26日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例26：现住房山区窦店镇世界名园小区。4月25日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月26日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例28：现住昌平区东小口镇兰各庄村。4月26日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例29：现住朝阳区孙河乡康营家园小区。4月25日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月26日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例30：现住房山区窦店镇于庄村。4月26日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例31：现住丰台区长辛店镇赵辛店村。4月26日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

无症状感染者1：现住丰台区东铁匠营街道蒲安里小区。4月26日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为无症状感染者。

无症状感染者2：现住朝阳区方家村。4月25日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月26日诊断为无症状感染者。

无症状感染者3：现住朝阳区松榆西里小区。4月26日报告核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为无症状感染者。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

城乡结合部、农村地区要继续坚持各项防控措施不放松，加强对外来人员、进(返)京人员的排查管理，婚事缓办、丧事简办、宴请不办，减少不必要聚会；科学佩戴口罩，坚持勤洗手、常通风、一米线等良好卫生习惯。提醒广大市民朋友，要自觉遵守疫情防控各项规定，严格落实个人防控责任，及时了解官方发布的疫情信息，与病例轨迹有交集人员、健康宝弹窗人员要主动向社区(村)、单位、宾馆等报告，配合做好各项防控措施，核酸检测时要服从组织管理，做好个人防护。如出现发热、咳嗽等症状，不参加社会活动，不乘坐公共交通工具，戴好口罩，及早到附近医院发热门诊就医，不要自行购药服药，以免延误治疗时机。