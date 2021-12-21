我国医疗机构内感染防控措施对奥密克戎变异株仍有效

在20日举行的国务院联防联控机制发布会上，国家卫健委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙表示，我国现有医疗机构内感染防控措施对奥密克戎变异株依然有效，医疗机构内感染防控工作仍要坚持落实现有的防控措施。

近期，全球已有多个国家和地区发现奥密克戎变异株感染病例，我国天津、广州、长沙等地报告发现奥密克戎变异株输入病例，个别地区报告奥密克戎变异株输入病例导致的本土病例。“这提示我们对于奥密克戎变异株的防范丝毫不能放松。”雷正龙强调，医疗机构要进一步完善本机构的疫情防控方案和流程，落实预检分诊和首诊负责制，对发热患者进行闭环管理和核酸检测，增强“早发现”的意识和能力。医疗机构内的所有人员均应落实标准预防措施，新住院患者、陪护人员和本机构工作人员要进行核酸检测。制订不同情形下的应急预案并实施应急演练，确保一旦发现新冠肺炎患者能够精准快速有效处置。

雷正龙表示，国家卫健委将密切关注全球和我国周边国家奥密克戎变异株流行趋势，加强新型变异株监测，对所有符合条件的输入病例、入境物品及相关环境阳性样本，开展病毒基因序列测定。一旦测序结果为奥密克戎等新型变异株，要立即报告当地联防联控机制，组织专家研判疫情传播风险，强化针对性防控措施，坚决果断开展疫情处置。（记者金振娅）