新冠感染者以轻症为主为何还要“动态清零”？专家回应

目前，吉林省疫情处于高位发展阶段，其中确诊病例95%以上都是轻症和无症状感染者。在这样的疫情形式下，为何还要坚持“动态清零”？

疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年介绍，从全球来看，新冠肺炎疫情仍处在大流行期，仍然是全球关注的突发公共卫生事件，尤其我国周边一些国家和地区，疫情还在上升阶段，我国外防输入的压力依然存在。当前我国本土已经呈现点多、面广、频发的疫情态势，内防扩散是重要任务。面对这些压力，必须要坚持既定的总策略和“动态清零”总方针。

梁万年表示，与德尔塔病毒相比，奥密克戎变异株的相对致病率，尤其是致重症率和致死率有所降低，但是传播力很强，导致感染人数基数很大。一个大的感染人数乘上它的致病率或者致死率，就会形成一个绝对数大的重症的群体，甚至是死亡的群体。

梁万年介绍，目前无症状感染或轻症比例的增高，是由三个方面因素综合造成的。一是奥密克戎变异株本身相对温和；二是疫苗接种效果，接种疫苗的人群感染新冠病毒后，轻症比例比较高，甚至有些人不会出现症状；三是我们采取了一系列有效的防控措施，能够快速识别是否感染，让病情不发展。

“我国是具备‘动态清零’的基础和条件，更具备能力的。而且几年来的防控已经证明，实行‘动态清零’是我国的一个有效做法，一个经验，也是符合中国实际的。”梁万年说，近年来，我国在防控实践方面已经形成了一套比较有效的组织管理体系和应急机制，具备了应急处置的能力，我们能搞清楚每一起病例的来龙去脉，这是一个基础。