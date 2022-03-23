为何确诊病例和无症状感染者比例悬殊？上海市疾控中心作出回应

新华社上海3月22日电（记者袁全）在22日举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，上海市疾控中心主任付晨对上海近期新冠肺炎确诊病例和无症状感染者比例较为悬殊的现象作出回应。

20日0至24时，上海新增本土新冠肺炎确诊病例24例和无症状感染者734例；21日0时至24时，上海新增本土新冠肺炎确诊病例31例和无症状感染者865例。

付晨解释，根据国家标准，无症状感染者是指新冠病毒病原学检测呈阳性但没有相关临床表现的人员，主要发现途径是筛查密切接触者、密接的密接、入境人员、高风险职业人群等，无症状感染者比例的多少，与病原学特点、人体抵抗力、疫苗接种、发现方式等有关。

3月21日，在位于上海闵行的一个居民小区内，居民排队进行核酸检测采样。新华社记者 方喆 摄

付晨介绍，上海本轮疫情的新冠病毒分型为奥密克戎变异株BA.2亚型，其特点为隐匿性强、传播速度快、潜伏期短、临床症状不典型，与此同时，本轮疫情感染者的平均年龄40.6岁，中位数年龄40岁，60岁以下的比例占84.5%，感染者总体以中青年为主，健康状况良好，机体抵抗力较强，相应无症状的比例也较高。

目前，上海新冠疫苗接种总量已超过5500万剂次，2200多万人完成全程接种，1100多万人完成了加强针接种，本轮疫情感染者绝大多数都已经全程接种过新冠疫苗，人群免疫力在增强，无症状感染者比例也会增多。

此外，无症状感染者主要通过核酸检测、人群筛查等方式发现，近期上海集中开展了区域网格化的核酸筛查，发现了一定数量的阳性感染者，其中包括处于潜伏期和早期的无症状感染者。

付晨提醒，随着疾病的发展，有部分无症状感染者会表现出临床症状而转为确诊病例，无症状感染者也具有传染性，在日常生活中要戴口罩、勤洗手，减少聚集，保持社交距离，养成良好的生活方式，加强个人防护。