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上海金山崇明两区首日达到社会面清零目标

单日新增报告100例以上阳性感染者的街镇数量连续3日降低

2022年04月21日05:18 来源：人民网－人民日报

　　本报上海4月20日电  （记者姜泓冰）上海市疫情防控工作新闻发布会20日举行，上海市卫健委一级巡视员吴乾渝介绍，全市疫情近几天呈下降趋势，单日新增报告100例以上阳性感染者的街镇数量已连续3日降低，社区扩散得到有效遏制。

　　吴乾渝说，浦东、闵行、松江、青浦和普陀等5个区近3日疫情总体呈持续下降趋势。徐汇、杨浦、虹口、长宁、宝山和嘉定等6个区疫情总体处于平台波动状态。黄浦区疫情仍在小幅上升，静安区疫情上升趋势趋缓。奉贤、金山和崇明等3个区疫情持续低位，金山区和崇明区首日达到社会面清零目标。

　　19日，上海新增2494例新冠肺炎本土确诊病例和16407例本土无症状感染者，有1682例本土确诊病例出院，25411例无症状感染者解除集中隔离医学观察、返回居住地接受健康监测。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月21日 02 版）
(责编：牛镛、袁勃)


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