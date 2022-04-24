“林老师，今天又是你值班？”“何阿姨，来了呀，今天在37床做哦！”在上海东方医院血透中心，浙江援沪的血透护士林芳与病人何阿姨热情地打着招呼。

何阿姨被女儿搀着慢慢走到病床边，另一位援沪队员张丽娜看到，小跑着过来，扶上床、开机、接液、上机……4个小时后，血透顺利做完。何阿姨的女儿叫住两位护士，从包里取出了两幅画。“蛮不好意思的，画得不好，送给你们！”画上面还工整地写着：感谢林芳、张丽娜小姐姐。

“尿毒症患者每周得做3次透析，每次4个小时，这样一来二去，就相互熟络起来。我们来援沪，就是帮助这些患者守护好血透生命线。”浙江援沪医疗队血透分队总领队俞伟萍告诉记者。

俞伟萍她们来上海已经超过20天。4月2日，浙江从全省60家医院抽调了84名专职血透护士，分赴上海同济大学附属东方医院、复旦大学附属浦东医院和复旦大学附属中山医院，每个医院安排28人。

在援沪血透室里，300余台血透机正在运转，护士们忙前忙后熟练操作，患者们则躺在病床上安心地接受治疗……

刚到上海时，熟稔血透的老队员们也遇到些新问题：血透仪器是全新型号的，而且还有3种机型。为了尽快弄懂用好，大家就一起摸机子、看说明书、咨询工程师。此外，还要尽快熟悉当地医院的环境、规章制度、患者病情，并为患者做一些必要的科普，包括疫情下如何防护，怎样做好体重及饮食管理等。

挑战不止于此。“干我们这行，体力要好。每天要搬300斤左右的置换液，下班时腰都直不起来。不过看到患者们安全地离开血透室，感觉这些辛苦付出都值了。”在浦东医院，来自浙江舟山医院的护士张柳，每天穿梭于不同的床位，照顾着前来做血透的患者。

“最辛苦的是上海的医护人员，他们坚持的时间长，非常不容易。我们想着多分担一点，大家一起闯过这个难关。”援沪护士曹曼曼坦言。

在中山医院血透中心，固定的血透患者有近600位。如何有效分工？援沪护士傅恩琴介绍，中心分为A、B、C三区，队员们和中山医院的护士们一起管理，每个班次负责70余位患者，每名护士分管5~7位患者。

“平时工作，我们一名护士平均照顾5~6名患者。现在，我们适当增加了工作量，通过与当地医务人员的配合，可以让更多患者顺利安全地做完每一次透析治疗。”俞伟萍说。

前些天，在中山医院，一位80多岁的阿婆血透3小时后突然小腿抽筋。来自瑞安医院的护士陈晓初赶忙跑了过去，根据医嘱减慢血流量，调节脱水量，还为她按摩小腿。“姑娘，谢谢你！等疫情结束，我一定请你到家里来做客。”阿婆与陈晓初约定。

看到陈晓初的防护服上贴着小党旗标志，阿婆说：“原来侬是一名党员啊，我也是一名老党员呢。”说完两人都给对方竖起了大拇指。

工作过程中，见医护人员们穿着厚厚的防护服，有患者阿姨就会关心地问他们热不热，一边说还一边拿着手中的病历给他们扇风：“你们好好地来，也要好好地回去，不要让自己太累了。谢谢你们帮助我们！”

正如一位援沪队员所言，在这个特殊的时期，医护人员理解患者的需求，患者理解医护人员的不易，“这样的真诚互动看似微小，实则充满了人情味”。

“目前，我们累计做了超过6000例血透治疗。后续，我们还要与上海的医护人员一起努力，牢牢守住患者血透的生命线。”俞伟萍表示。

（本报上海4月23日电 本报前方报道组 记者章正、张蕾、靳昊）