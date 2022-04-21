84名护士、5000余次血透！“我们在，请放心！”

在血透患者眼里，前方正常运转的血透室透出的柔和灯光，让他们倍感温暖安心……

4月2日，浙江省卫生健康委组建援沪血透医疗队（88人，其中84人为专职血透护士，1人为疾控人员，3人为驾驶员）赶赴上海。84名专职血透护士有效开展血透服务，缓解当地血透压力。

血透医疗队由浙医一院血透室护士长俞伟萍任总领队，队伍分成三个小组，每组28人，其中:

一组由俞伟萍任组长、浙医四院毛卓英任副组长，带领来自浙医一院、杭州、宁波、湖州、绍兴、丽水的血透护士参与同济大学附属东方医院的血透中心工作；

二组由浙医二院曹曼曼任组长、东阳市人民医院许晓妹任副组长，带领来自浙医二院、邵逸夫医院、金华、衢州、台州、舟山的血透护士参与复旦大学附属浦东医院血透中心工作；

三组由省中医院傅恩琴任组长、温附一院林小敏任副组长，带领来自浙江医院、省人民医院、温附一院、温附二院、杭州、温州、宁波的血透护士参与复旦大学附属中山医院血透中心工作。

完全陌生的工作环境 浙江队员们迎难而上

三家医院的血透室里，300余台血透机规律地运转着，患者安心地躺在病床上接受治疗，护士们有的忙着操作，有的负责健康宣教，一切井井有条。

刚去血透室的场景，各位组长还历历在目，“当时我们对血透室的环境、规章制度、患者病情完全不了解，只能摸着石头过河。那边血透机型号有很多种，有些根本没用过，只能现场互相教互相学，尽快上手。”俞伟萍说。

浙医二院血透护士林剑靖提到，二组所支援的上海浦东医院，后来为满足更多血液血透患者，临时改建了浦东医院曹路血透中心，二组即在曹路开展工作。曹路血透中心有150台CRRT机（用于血透的机器，平时用于给危重患者床边超滤），可供700多名患者进行血液血透。CRRT机都是全新，且有3种机型，很多都没见过。这是挑战，也是机遇，队员们通过摸机子、看说明书、咨询工程师等方法，直到弄懂弄通。

很快，各组队员各自被分成2～3个班次，为了尽快满足患者们的治疗需要，每天18～24小时地提供血透治疗。除此之外，俞伟萍、毛卓英等有过新冠重症患者护理经验的医务人员，还要进入隔离病房为特殊患者提供必要的穿刺操作、CRRT治疗。

在当地医院的协调帮助下，浙江队员们迎难而上，不慌不乱、有条不紊地投入工作。截至4月20日12时，医疗队已累计开展5000余例次血透治疗。

两地医护已成一家 互相鼓劲共闯难关

“正是当地医院医务人员和我们有良好协作，才能让患者安全做完每一次血透。”俞伟萍说。

一组所在的东方医院血透中心，浙江队员与东方医院医护共同管理血透患者，医生统管病情，护士则分为三班，每班12～13个护士，浙江队员为9～10个，和东方医院护士共同管理340余名患者。

浦东医院曹路血透中心其中一层楼，均由二组承接。这层楼共44台CRRT机器，每天可为80多名患者进行血透。曹曼曼表示，在工作过程中，血透中心护士长会经常来探望她们，询问有什么需要帮助。队员们感言，当地医院的医务人员已经坚守已久，作为同行，大家能深刻体会他们的艰辛。“我们能分担就多分担一点，给同行们喘口气，大家一起闯过去。”曹曼曼说。

三组所在的复旦大学附属中山医院血透中心，是上海市血液净化质控中心，有88台血透机及30余台CRRT机，固定血透患者近600位。傅恩琴介绍说，中心分为A、B、C三区，队员们和中山医院的护士们一起管理，每班70余个患者，每个护士分管5～7名。

当地医院医务人员除了承担照护患者的任务，还帮助浙江队员开展协调上的工作，比如物资供应、协调患者入院等。两地医护已经成为一家人，相互关照，“大家一起加油鼓劲，争取早日渡过难关！”

爱的双向奔赴 你我不再孤单

血透医疗队支援的三家医院血透室步入正轨后，患者逐渐恢复了常规血透，他们的感激之情溢于言表。

“上海加油！我们的心在一起！”

“今天是来上海的第六天，我和队友们都已经慢慢适应了目前的工作节奏。上海真是一座很美的城市，我们所住的酒店，从窗户望去，正好可以看见东方明珠以及金茂大厦、环球金融中心和上海中心三座摩天大楼。夜晚远处高楼之巅，还滚动的字——“上海加油！我们的心在一起！”一组队员、丽水市中心医院的陈巧毅在日记里这样记录。

工作时，在走过东方医院血透室走廊时，队员们经常能看见等待的患者朝她们看，陈巧毅有时候会俏皮地朝他们比个心，在心里默默地呼喊：“别担心，我们来了！”在陈巧毅的眼里，这些血透患者都很有礼貌，看到队员防护服背上的名字后，总是称呼她们为“某某老师”，为他们上完血透后，他们也是心怀感恩地连声道谢。

“我都这么想我女儿，你舟山的父母肯定也在想侬嘞！”

“每天一共要搬300斤左右的置换液，下班时腰都直不起来，但是看到患者一个个安全顺利地离开血透室，感觉都值了。”来自舟山医院血透护士张柳，是二组的队员，具备ICU和血透室的工作经验。她说CRRT机和血透机器不同的点在于需要手动更换置换液和倒废液，这也是目前为满足更多血透患者而开设的其他血透方式。

在为患者血透时，护士需要评估血压、血糖等情况，有时候便会和患者聊聊天。张柳说，有一次，一名阿姨拿出手机给她看她外孙，还说女儿和护士一般年纪，平时女儿工作忙，不经常见面，现在见到护士，就感觉见到女儿一般亲切，还说：“我都这么想我女儿，你舟山的父母肯定也在想侬嘞。”张柳鼻子一酸，对亲人的思念就这样把两颗心紧紧连在一起。疫情之下，相互倚偎，相互打气，也是这个血透中心溢出的人间暖意。

血透到一半，阿婆突然腿抽筋，还好……

“太谢谢你了，等疫情结束了，我一定请你到我家里来做客！”一位80多岁的阿婆笑呵呵地和陈晓初说再见，而阿婆原来有些肿胀的双腿，已经慢慢变得正常，这也是三组队员、瑞安市人民医院血透护士陈晓初最开心的事。

这位阿婆在血透接近3小时时，突然小腿抽筋，陈晓初连忙根据医嘱减慢血流量、调节脱水量，为她按摩小腿，希望能减轻因肌肉抽搐带来的疼痛。在血透最后一小时，她几乎陪伴在阿婆身旁，最后顺利回血结束血透治疗。

血透过程中，阿婆看到她胸口的小党旗笑着说：“原来侬是一名党员啊，我也是一名老党员呢。”说完两人互相给对方竖起了大拇指。