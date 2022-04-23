多方援助显大爱 织密抗击疫情防护网

2月底以来，我国多地遭遇了新一轮新冠肺炎疫情袭击。面对持续新增的病例以及疫情给城市运行带来的高压，全国各地的爱心企业积极行动，纷纷开展“守护”行动，在物资、技术、服务等多方面展开援助，助力各地抗击疫情。

生活物资支援 筑牢抗击疫情基本保障线

牛奶、方便面、肉制品、卫生用品……生活物资在逐渐充盈、保供渠道在陆续畅通。

截至4月中旬统计，为支援上海本轮疫情防控，中国红十字基金会携手伊利集团已向上海捐赠172,476盒（罐）营养物资。自2020年至今，伊利已持续捐赠3.8亿元投入抗击新冠肺炎疫情。

飞鹤集团向上海市儿童健康基金会、上海儿童医学中心、上海交通大学医学院附属仁济医院南部院区等多家机构捐赠奶粉400余箱，粗略估计可保障近千名宝宝口粮安全。

贝拉米联合中华慈善总会为上海复旦大学附属儿科医院和普陀区万里街道妇联捐出婴幼儿物资，并确保天猫自营旗舰店的订单在上海约1000个社区全部可正常配送。

金光集团APP（中国）向上海市华侨事业发展基金会共计捐赠1000万元款物。同时，金红叶纸业集团携旗下清风、怡丽品牌支援上海各大社区2700箱卫生巾、990箱安睡裤、2900箱湿厕纸等。

小糊涂仙酒业（集团）有限公司于本轮疫情发生后向上海市红十字会捐款100万元人民币；茶里集团向华南、华北、华东约180家医院、社区工作站、隔离酒店捐赠了近200万元爱心物资。

为助力解决疫情下的用药紧张问题，卡瓦集团旗下种植体品牌诺保科协调物流运输，将防疫物资送到包括北京、上海、广州、浙江等省市地区的志愿者和社区民众手中，为人们送上防疫保障。

在东北吉林，民众也接收到了来自爱心企业的拳拳心意。

今麦郎向吉林市、长春市两地捐赠8000箱、近20万瓶凉白开，保障方舱医院医护人员饮水需求；同时向长春市绿园管委会、公安系统、防疫卡口、商务局等单位捐赠物资。今年2月至今，今麦郎已累计向全国16省、37市捐赠总价值超过542万元的物资。

妙可蓝多通过吉林省各级公益组织，向吉林市、长春市尤其是九台区等地送去超30多万份奶酪、牛奶等抗疫物资。

科技赋能医疗、物流 为抗击疫情提供有力武器

在与疫情的较量中，科技力量有了更大施展拳脚的空间。

4月初，为应对本轮疫情，方舱医院建设“老兵”美的集团再次“出征”，制定提出了美的方舱医院一体化解决方案：做好安全保障，通过新风和排风控制风量形成压力梯度差，控制空气流向，保证整个医疗区域的环境安全；消毒机对特殊区域及用品进行消毒管理；方舱及车载CT保证医疗质量的同时确保医患的有效隔离；智能辅助、物流运输机器人能够尽量减少医患接触。

上海部分方舱医院启动后，鱼跃医疗积极了解方舱医院的需求，集中安排生产了制氧机、高流量湿化治疗仪、正压无创呼吸机、雾化器、除颤监护仪、体温计以及感控消毒产品，并通过上海市慈善基金会将该批加产物资捐赠给上海嘉定方舱医院和金山方舱医院，用于方舱医院的疫情防控和患者救治。

让科技多跑路，“大白”少走路。疫情下，互联网、物联网技术得以广泛应用，智能设备成为了“大白”身边的得力助手。小药药医药科技有限公司针对防疫物资短缺、药店药品供应不足、民众买药困难等问题，在B2B电商平台基础上运用大数据、云服务、OCR和区块链技术，研发形成基于互联网的疫情防控医药流通综合服务解决方案。互联网医药平台+物流机器协作模式提高了群众购买防疫物资、药品的效率。

为应对上海本轮疫情，四川新绿色药业调派6辆“流动应急智能中药房”以及数百名志愿者协助上海医疗队开展疫情防控和医疗救治工作，保障上海方舱医院患者的中药用药。“流动应急智能中药房”的智能互联、煎煮效率高、移动发药、独立工作、灵活机动、实时监测等特点，也为疫情特殊时期送上一份便利。

畅通服务保障 稳生活节奏也慰藉人心

每一个参与过疫情阻击战及亲历过疫情的人，都不平凡。他们可以是基层医务工作者、社区网格员，可以是快递小哥、外卖员。

本轮疫情发生后，饿了么相关负责人介绍，作为上海本土企业，饿了么已调动、新增2800名骑手重返岗位，在相关部门的指导下加速组织运力加入到保供队伍，努力解决生活物资最后1公里、最后1百米的配送瓶颈。

阿里巴巴集团其他相关力量也全力投入保供，其中盒马自提应急通道已经覆盖超过5000个小区，大润发多家门店参与政府物资保供工作，每天的蔬菜水果供应超过1000吨；菜鸟紧急调用干线运输资源，把蔬菜运抵需求地。

与此同时，饿了么公司也严格保障一线骑手安全。落实骑士核酸检测及抗原检测要求，向骑手免费发放近10万份抗原检测试剂，并采购了N95口罩、面屏和一次性防护手套免费为骑士发放。此外公司为骑手持续提供应急住宿，首批与数十家酒店达成合作让骑士们免费入住，并为自行选择住宿地点的骑士提供住宿补贴，开通了抗疫保障专线24小时接听骑手电话。

“骑手们‘冲锋’在前，我们一定要做好他们的后勤保障工作，保障他们的安全，也提升他们做好服务的信心。”该负责人说。