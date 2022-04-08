智慧方舱医院助力疫情防控

《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》对轻型病例实行了集中隔离管理要求，目前我国多地采取了方舱医院的方式，收治轻型患者。为助力方舱医院建设，提供行业智慧，4月7日，美的集团通过线上举行美的方舱医院解决方案交流活动，从产品设计、技术保障、集成服务等多个层面介绍了方舱医院建设“美的模式”。

据了解，为指导各地更好的建设方舱医院，国务院联防联控机制综合组印发了《方舱医院设置管理规范》。同时要求各省根据疫情的形势建设或者是拿出建设的方案，保证每个省至少有两到三家方舱医院。

美的智慧医疗产品侧负责人周海珍介绍，作为跨多版块的产业联合体，美的智慧医疗业务覆盖影像诊断、样本低温存储、医院暖通、智能辅助机器人以及自动化物流等多个方面，并提供全品类智能电器、照明、快捷物流及灵活的金融服务。结合《方舱医院设置管理规范》提出的相关要求，美的在智慧医疗总体方案基础上，形成了方舱医院一体化集成解决方案。

在安全保障方面，集成方案通过新风和排风控制风量形成压力梯度差，控制空气流向，保证整个医疗区域的环境安全；消毒机对特殊区域及用品进行消毒管理；方舱及车载CT保证医疗质量的同时确保医患的有效隔离；智能辅助、物流运输机器人能够尽量减少医患接触。

在专业技术保障方面，集成方案集合了万东医疗影像、库卡医疗机器人、瑞仕格医疗药品运输等方面的优势资源，再加上美的自身在医疗低温储存、医院楼宇解决方案、空气物表双消杀等领域的专业技术积累，能够满足方舱医院建设多领域的专业化要求。

在高效执行层面，集成方案汇聚了全集团的优势资源，可以在第一时间优先统筹调配，整体方案只需一周即可投入使用。美的在全国共有12个自建仓、136个配送中心及3000个送装网点，自有产品、物流、安装解决方案能够保障快速响应，高效便捷地完成方舱建设。

在智能化运作方面，集成方案能够通过智能影像、AI辅助诊断和远程会诊功能，快速精准完成检查工作。对于方舱内环境的相关参数指标，也能够实现自动监控。包括照明、电器、机器人等美的全系列智能产品可以为方舱的智能化运作及管理提供有力支持。此外，还包括智能样本、药品、试剂以及疫苗场景化解决方案。

据悉，这并不是美的第一次参与方舱医院的建设。周海珍介绍，2020年，美的为武汉的方舱医院提供医疗器械、医疗自动化、热水设备、空调设备、以及配套家电等产品综合解决方案服务。其中，雷神山方舱医院就配备了万东医疗移动DR。截至目前，美的已经为10余家方舱医院提供楼宇暖通解决方案，并为多家方舱医院提供家电各品类应用。在多次“实战”当中，美的一体化集成方案也在不断积累经验，推动方案的创新优化。