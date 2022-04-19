高血糖，增癌症风险！

近期，大庆研究（我国在黑龙江省大庆市进行的一项领先全球的糖尿病预防研究）长达30年随访分析显示，胰岛素抵抗、高胰岛素血症并进展为糖尿病，都会增加癌症风险。

研究发现，糖耐量正常、糖耐量受损和糖尿病患者的癌症发病率分别为每千人每年6.06、6.77和7.18人。与正常人相比，糖耐量受损和糖尿病患者的癌症风险分别增加77%和2.34倍。一旦糖耐量受损进展为糖尿病，患癌症的风险就会加倍。

这些发现表明，当高血糖达到一定水平时，会有更强的致癌作用。

研究显示，在血糖波动大的人群中，血糖水平的升高与癌症的发生显著相关，但在血糖波动小的人群中没有发现这种关联。这提示控制餐后血糖波动，可能有助于糖尿病患者的癌症预防。

研究还发现，葡萄糖负荷后胰岛素水平的增加，而非空腹血浆胰岛素水平，与癌症风险的增加显著相关。这提示长期的高胰岛素血症可能是患癌的重要危险因素。不过，与胰岛素抵抗、高胰岛素血症相比，进展为糖尿病对癌症风险的影响更大。（杨进刚 中国医学科学院阜外医院）