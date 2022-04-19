直播预告：如何预防肝脏被癌细胞“盯上”？听听专家怎么说

今年4月15日至21日是第28个全国肿瘤防治宣传周，主题为“癌症防治 早早行动”。肝癌作为我国常见恶性肿瘤之一，早期鲜有症状表现，首次诊断时往往已是肝癌晚期。那么，如何预防肝癌发生？肝癌都有哪些常用治疗手段？

4月20日15:30，华中科技大学同济医学院附属协和医院感染科副主任、世界中医药学会联合会消化专业委员会副秘书长赵雷将做客“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享肝癌防治相关知识，欢迎届时收看。

专家简介：

赵雷，主任医师，博士生导师，哈佛大学医学院博士后，华中卓越学者。华中科技大学协和医院感染科副主任，光电国家研究中心双聘教授，民建中央全国抗疫先进个人，民建中央社情民意骨干，主持国家自然科学基金三项，发表SCI论文52篇（第一/通讯作者），亚太医学生物免疫学会肝病分会副主委兼候任主委，中国医药教育协会理事、肝病分会常委，中华中医药学会感染病分会常委，中国医师协会中西医结合医师分会基础与转化医学委员会常委， 世界中医药学会联合会消化专业委员会副秘书长，欧美同学会医师协会传染病分会常务副秘书长。

擅长：各类肝病、发热、感染性疾病及相关免疫失衡的诊断和治疗；各类型病毒性肝炎、酒精肝、脂肪肝、肝癌、重症及混合感染、发热性疾病及相关免疫系统疾病、寄生虫病和病毒感染等多学科综合诊疗。

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